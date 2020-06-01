一中街摩西分海迎陳時中！下秒暴動　她撒嬌：拍不到阿中好失望…男友神回

▲熱情民眾原本主動分隔兩邊，宛如摩西分海。（圖／記者鄧木卿攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情中心指揮官陳時中應市長盧秀燕之邀，5月31日下午前往一中商圈，受到有如巨星般的熱烈歡迎，也吸引民眾瘋狂搶拍。有女子因為拍不到陳時中而向男友撒嬌，也讓對方神回安慰。

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陳時中人還沒到一中商圈，整條街已擠滿得知消息的人潮，原本人群還有如摩西分海般，主動分出一條走道，結果人一到，馬上引發暴動，大家全往前擠，大喊「部長好」、「部長我愛你」。陳有如明星般，受到民眾熱情高呼歡迎。

▼陳時中逛台中的一中商圈，受到巨星般歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，敦睦艦隊官兵爆發確診新冠肺炎後，官兵們在台中一中校園外集合的足跡曝光，導致一中商圈沒了生意，可說是台中市最慘的商圈，因此特地邀請阿中部長來，向店家加油打氣，也向全國遊客掛保證，現在的一中商圈很安全，歡迎大家來消費。

陳時中表示，感謝盧市長的邀請，一中商圈的民眾很熱情，希望經濟能趕快復甦，珍奶非常好喝，他期待未來跟台中市能夠有更多的合作，大家一起做好防疫，振興經濟。他還說，敦睦官兵在5月4日全員都已解隔離，過了2周也就是5月18日更加安全了，所以大家可以放心來玩。話一說完，現場隨即響起熱烈掌聲和歡呼聲。

由於阿中部長的高人氣，也吸引民眾搶著拍照。《自由時報》報導，有女子因「拍不到阿中」直呼好失望，而向男友撒嬌；男子則神回安慰，是阿中不夠高，「不是我們拍不到。」

▲▼陳時中製作珍珠奶茶後，直誇很好喝，不過怕胖還是少喝點。（圖／記者鄧木卿攝）