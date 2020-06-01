蘇貞昌電爆高雄榮總　羅智強：演戲告訴大家「他比陳時中行」

▲行政院長蘇貞昌視察高雄榮民總醫院屏東分院工程進度。 （圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

行政院長蘇貞昌日前南下屏東，視察高雄榮民總醫院屏東分院工程進度。對於停車位問題，蘇貞昌當場電爆院長林曜祥。對此，國民黨革實院長、台北市議員羅智強狠酸，「貞昌舞劍，意在時中」。

林曜祥簡報後，蘇貞昌詢問「地下只有兩層停車位？你不用看那邊（指簡報）」林曜祥回答「大概500多個」，蘇貞昌聽了直言「怎麼會大概？這個都計畫好的，幾個？」林曜祥回答，「報告院長，不清楚」，現場當時氣氛一度尷尬。

蘇貞昌接著說，「我任命你作院長時，除了耳鼻喉科專門，你還說行政能力強，現在我一考你連幾個停車位都搞不清楚！」蘇貞昌再問「醫院未來有多少員工、未來有幾床？」林曜祥答「1408名員工，1276床」。蘇貞昌說，「這麼多員工、病人，陪病的探病，678個停車位，怎麼算充足？」

▲高雄榮民總醫院院長林曜祥。（圖／翻攝高雄榮民總醫院官網）

對於蘇貞昌電爆林曜祥，羅智強1日在臉書表示，「真的是笑死人了」，大武分院停車位不夠，蘇貞昌到現場才知道？「去年11月蔡英文去參加動工典禮的時候，那時候行政院長也是你，你怎麼不出來放砲停車位不夠？」

羅智強指出，醫院申設，是要衛福部同意的，動工6個月，蘇貞昌才來演這場戲，就是要告訴大家，「他比陳時中行」、「陳時中看不出來的問題，蘇貞昌看出來了」

羅智強還說，再加上上次，蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧要衛福部幫蘇貞昌背鍋，「看來陳時中已經成了蘇貞昌心裡的一道陰影，衛福部，有得受了！」

▲陳時中、蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

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