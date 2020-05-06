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台日協會用古蹟辦公政府還資助成立基金會　王家貞怒轟不公不義

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▲台南市議員王家貞，砲轟台南市政府獨厚李退之、郭貞慧夫婦主導的台日文化交流協會。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員王家貞，砲轟台南市政府獨厚李退之、郭貞慧夫婦主導的台日文化交流協會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員王家貞6日在市議會聯席審查中，砲轟台南市政府獨厚李退之、郭貞慧夫婦主導的台日文化交流協會，前市長賴清德不但出借市定古蹟台南州立農事試驗場給協會使用，現在農業局、經發局、文化局，3局各出50萬元，讓台日文化交流協會，躍身為6百萬元的基金會，由李退之擔任董事長，怒轟不公不義。

王家貞指出，台南市有2、3千家協會，其中不少社會公益團體，為何沒有這麼好的運氣，要點小錢補助，不是關卡層層，就是刻意刁難，為何台日文化交流協會就可獨享厚愛？

王家貞指出，現任觀旅局長郭貞慧，2013年就一直擔任台日文化交流協會理事長，時任市長的賴清德任內給予很多厚愛。王家貞說，社會公益團體要找個辦公室，可能四處碰壁，要跟政府要個小錢，更是一肚子的辛酸史，可是台日文化交流協會卻聚焦了所有關愛的眼神，賴清德將市定古蹟台南州立農事試驗場，讓台日交流協會使用，現在市府農業局、經發局、文化局，3個局更各出50萬元，讓台日文化交流協會，躍身為6百萬元基金會，董事長是李退之。

王家貞怒轟，這根本是得寸進尺不公不義，台南市有2、3千家協會，為何獨獨台日文化交流協會可以成立可對外募款的基金會？農業局長謝耀清答說，可以帶動台南市觀光。

王家貞氣得表示，台日交流協會是旅行社嗎？相較於苦苦經營的社會公益團體，要錢沒錢，要辦公室沒辦公室，台日文化交流協會則是包山包海，叫台南其他2、3千家協會情何以堪？

・被網友形容是「最怕停產」的保養品

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