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回顧塗鴉藝術家Keith Haring：以鮮明的作品形象倡導社會正義

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5月4日是美國新普普藝術家，也是行動主義者凱斯哈林（Keith Haring）的冥誕，英年早逝的哈林，1990年因愛滋病併發症過世，享年31歲。在這個月讓我們一起紀念這位活躍於1980年代的創作者。

對凱斯哈林這個名字不熟悉的人，應該也看過他的一些名作，特別是他塗鴉系列中的〈閃耀嬰兒〉（Radiant baby）與〈咆哮犬〉（Barking Dog）等等。這些塗鴉看起來既微妙又怪誕，容易讓人聯想到小朋友用蠟筆隨手塗抹的圖像，充滿原初的活力與想像力。

若要解析哈林的作品，也很容易連結到他的同志身分，他的性取向影響許多未出櫃的同志青少年面對自身。印有其作品的T-shirts常在國際出櫃日（National Coming Out Day），或是同志遊行（Pride）相關活動被大家穿在身上亮相，作為一種對外宣告聲明。由此可見哈林的主流特質，藉由塗鴉這種生活中習以為常的媒介，對外傳遞立場與觀點，無聲勝有聲。

單純欣賞作品之餘，哈林的作品核心精神也攸關社會正義，他生前大力提倡藝術走入大眾、貧困兒童以及酷兒社群（queer community）。哈林自願為公共服務機構創作壁畫與倡議海報，並透過其政治導向的作品，激發社會行動，例如其紐約壁畫（Crack is Whack）與〈忽視=恐懼〉（Ignorance = Fear）海報。

請繼續往下閱讀...

哈林過世前，於1989年成立凱斯哈林基金會，主要目的在於促進兒童福利以及研究AIDS治療研究，在生命燃燒殆盡前，致力於保存其作品並持續向非營利組織捐款。凱斯哈林傳記在他過世後一年出版，書中收錄許多訪談，包括藝術家以及其親友的談話。其中也特別聚焦於哈林重視的社會正義，通過作品訊息與書籍編織意念，大聲向社會喊話，呼籲大眾傾聽身邊的弱勢之聲。

作者／Sheila Loesch
圖文來源／Book Riot

 
 

（完整文章請看城市美學新態度

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