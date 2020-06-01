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美稱港示威「美麗風景線」...華春瑩一句反嗆！　陸網嗨翻「神預言家」

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▲華春瑩強硬回應美國。（圖／翻攝自觀察者網）

▲華春瑩強硬回應美國。（圖／翻攝自觀察者網）

記者劉亭／綜合報導

香港反送中活動已持續近１年，美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）曾出面稱示威活動是「一道亮麗的風景線」。但大陸外交部發言人華春瑩也回嗆，「希望這樣的『風景線』在美國越多越好」。美國如今多座城市陷入暴動，許多大陸網友也紛紛重新翻出這些片段，大讚華春瑩是「預言家」。

裴洛西曾多次公開支持香港示威活動，華春瑩曾回應，不知道裴洛西等人還想讓香港員警流多少血、讓香港市民流多少淚、受多少害，才能找回他們的良知，「你想要的『美麗的風景線』，請你們自己獨享好嗎？我們不願也不想分享」。

▲▼ 美國白宮周邊31日晚間持續動亂。（圖／路透）

▲美國白宮周邊31日晚間持續動亂。（圖／路透）

觀察者網5月31日重發一則華春瑩的影片，部分美國議員去年提交議案禁止美國向香港出售執法設備。華春瑩氣糞詢問美國，「美方是想將這些防暴器材留著自己用嗎？」

目前美國因為非裔公民佛洛伊德之死，全美各地展開大規模示威活動，至少40座城市實施宵禁，15個州及華盛頓特區出動美國國民衛隊（United States National Guard，又稱國民兵）維持秩序。

▲▼北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透）

▲香港民眾上街抗議。（圖／路透）

對於目前的狀況，許多大陸網友稱讚，「華姐先知」、「我華姐老預言家了」、「風景線/執法器材，華姐兩大神預言」、「華姐嘴開過光」；還有許多網友調侃美國，「哈哈哈 美國：瞅准了我自己的腳，砸！」、「美國用實際行動給出答案」、「美國還是很厲害的，很早就知道自己會用的上，提早準備」。

除此之外，環球時報總編輯胡錫進1日也發文稱，當初裴洛西說香港騷亂是「亮麗風景線」獲得了美國政客們的集體歡迎，中國人有權利將這個詞送回，是不是「亮麗風景線」請自己面壁反思。

胡錫進也表示，中國人善良謙和，但與不友好勢力打交道時，也不能天真地以善對惡；不做主動攻擊者，但遭遇不公平對待時，要有反制對方的勇氣和能力，這樣的行為一點也不過分。

▲▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／翻攝微博）

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／翻攝微博）

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