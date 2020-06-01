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抓到娃娃機大盜+破獲制式槍彈　屏東潮州警獲頒獎鼓勵

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▲屏東縣警察之友會潮州辦事處主任楊景財等地方人士頒獎表揚潮州警分局破案有功人員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警察之友會潮州辦事處主任楊景財等地方人士頒獎表揚潮州警分局破案有功人員 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣蔡姓男子涉嫌鎖定高屏地區娃娃機兌換機行竊，潮州警方根據監視系統，循線將他逮獲，查出他涉及40多件類似竊案；另偵破曾姓男子等暴力討債案；潮州警友會等地方人士日前利主管會報機會，頒發獎金感謝員警為地方的努力。

▲屏東縣警察之友會潮州辦事處主任楊景財等地方人士頒獎表揚潮州警分局破案有功人員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼頒發獎金後合影。

▲屏東縣警察之友會潮州辦事處主任楊景財等地方人士頒獎表揚潮州警分局破案有功人員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警方先前查獲張姓治平專案等6人到案，當場查獲制式手槍及改造手槍各1把；及蔡姓男子涉嫌於今年4月起連續數日在高屏地區犯40餘起娃娃機兌換機竊盜案及曾姓男子等12人涉嫌暴力討債等案，有效打擊犯罪，落實地方治安維護，讓地方很有感。

屏東縣警察之友會潮州辦事處主任楊景財率同梁應鐘院長（潮榮聯合診所董事長）、團長宋美麗（鑫山食品董事長）、新埤站長李銘春（征帥企業有限公司董事長）及縣政府祕書吳志江等人，日前利用該警分局舉行「主管會報」，由分局長林建良主持機會，頒發「線上立即破獲刑案」獎金，給有功人員，表達感謝。

警友會主任楊景財肯定員警對轄內治安、交通及為民服務等工作具體成果表現，除叮嚀員警執勤時特別注意自身安全及身體健康外，並表達潮州警友會將永遠支持該分局。

林分局長表示，「警力有限，民力無窮」，警察在工作上需要靠民眾的協助及支援，才能充分發揮維護社會治（交）安的力量。而警友會是警察最好的朋友，也是警察最有力之後盾，感謝楊主任等地方人士的鼓勵，讓員警全力衝刺治安、交通，保障民眾生命財產安全。

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