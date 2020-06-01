全美動亂加劇　川普暫不打算直接指揮國民兵

▲國民兵今天表示，15個州和華盛頓特區已經啟動5000名士兵和空軍。（圖／路透）



文／中央社華盛頓31日綜合外電報導

非裔男子遭警方壓制致死事件引爆全美各地抗議聲浪，白宮國家安全顧問今天表示，美國總統川普目前還不會採取尋求掌控國民兵的重大舉措。

路透社報導，國安顧問歐布賴恩（Robert O'Brien）在白宮向記者表示：「我們目前還不會將國民兵聯邦化。但若有必要，我們有進一步軍事資產可以部署。不論州長或市長需要什麼來維持城市秩序，我們都會做到。」

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）25日遭明尼阿波利斯市（Minneapolis）一名白人員警以膝蓋壓頸方式壓制在地，呼吸困難，最終喪命，事件過程影片曝光後，在全美各地引發動亂。

國民兵今天表示，15個州和華盛頓特區已經啟動5000名士兵和空軍，但「各州和地方執法機構仍須對維安負起責任」。

根據國民兵新聞辦公室消息，總統將國民兵聯邦化行為實屬罕見，20世紀中期以來僅發生過約12次，多半出現在1960年代的民權運動時期。近年來密蘇里州佛格森市（Ferguson）和馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）都曾發生非裔男性遭警方不當對待致死事件，隨後都爆發大規模抗議活動，當局也都出動國民兵維護秩序，不過也未見總統出手指揮國民兵。

明尼蘇達州國民兵司令陸軍少將顏森（Jon Jensen）透過電話向記者表示，美國聯邦調查局（FBI）偵查到一宗消息可靠且刻意針對明尼蘇達州國民兵的致命威脅後，國民兵已做好武裝戒備。

聯邦調查局28日通知國民兵有這項威脅。顏森表示，他向明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）告知此事，華茲也已批准國民兵做好武裝。顏森還說，士兵把彈藥放在彈匣袋裡，而非直接裝進槍枝內。

▼美國總統川普（右2）。（圖／路透）