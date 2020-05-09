40萬元講師費攏系假！藝人高明偉慘遇「惡意詐欺」　掏錢出來人不見

記者孫于珊／台北報導

台灣男藝人高明偉不僅演藝精湛，曾演出多部電視劇、舞台劇及廣告，更是一名專業的婚禮主持人，沒想到他竟慘遇詐騙！一名陳姓男子印製假名片，聲稱有項標案需要講師，若高明偉代墊一部份押標金，得標後就可獲得40萬元講師費，讓高明偉信以為真，最後損失10萬元。

▲高明偉誤信有標案需講師，拿10萬元出來代墊部份押標金後，才知自己慘遇詐騙！（圖／記者孫于珊攝，下同）

判決指出，42歲陳男於2017年11月間，透過通訊軟體LINE向高明偉佯稱，他有提出1份中國生產力標案，共需4名講師，希望高明偉負責執行「婚禮宴會執行面面觀課程」，但標案需40萬元押標金，高明偉須先負擔其中10萬元，並承諾春節前後若未能得標即退款，若得標，高明偉在完成5場講座後，共可取得40萬元講師費。

陳男為博取高明偉信任，同時拿出印有「中華民國旅館經理人協會秘書長」、「台商資源國際有限公司顧問」等字樣的名片給高明偉，讓高明偉因此信了，隨後委託妻子匯款10萬元至陳男指定的銀行帳戶內。直到高明偉驚覺有異，怎麼付完錢後就無下文，陳男也拒不回應，請求陳男退款未果後，才發覺受騙，因而報警提告。

高明偉日前出庭受訪，他氣憤表示，這是一個「惡意詐欺」的案子，陳男詐騙全台上百人！2019年底開庭時，陳男還不出庭，疑似逃亡海外，而受害者們目前有在網上組自救會，互相幫忙。

其實陳男不僅詐了高明偉，也以同樣手法詐了另名巫姓男講師及一名吳姓男子。陳男佯稱他於職訓局有1項標案，有意委託巫講師教導小巴司機有關「保養事宜及行車前檢查」等課程，上2堂課即可獲得4萬至5萬元報酬，但巫講師須先支付5萬元保證金。陳男另外向吳男佯稱有一項工程要交給他承作，但吳男須先支付2萬元仲介費。

此外，陳男還詐了他的前女同事，佯稱他在澳門工作的酒店推出20張台北到港澳的優惠機票，能以1張機票5000元價格代為購買，於是前同事就決定買4張機票並匯款2萬元給陳男。

法官審酌陳男犯後坦認等一切情狀，依他犯4次詐欺取財罪，各判有期徒刑4月，合併應服刑10月，得易科罰金30萬元，並沒收19萬詐得所得。陳男決定上訴，台北地院仍在審理中。

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