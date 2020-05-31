婦產醫查房「產夫累趴」霸床睡翻：太無解！　眾媽刷爆一排「巨嬰照」淚取暖

▲ 爸爸累翻霸佔床啦！（圖／林思宏醫師授權使用）

記者張嘉晏／綜合報導

雖說從懷孕到生產夫妻兩人都很辛苦，不過照理來說最有感的應該是親自「上戰場」打仗的媽媽。婦產科名醫林思宏日前就在臉書貼出「常見卻又難以解釋」的查房現象，對比有精神的產婦，在床上睡翻的爸爸似乎才是親自把孩子生出來的人。爆笑照片貼上網後，引發大票媽媽共鳴，狂蓋樓分享自家荒謬照片。

林思宏醫師30日在粉專貼出一張查房照片，只見一進房間，躺在床上休息的竟不是剛生產完的產婦，而是累趴睡翻的先生，媽媽則是獨自窩在椅子上用餐，角色互換的模樣相當逗趣。

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對此林思宏也笑稱，「先生比產婦還累」是一種「很難解釋為什麼，卻又很常見的查房現象。」

貼文一出，吸引了5千多名網友刷爆留言，眾媽媽們相當有感，紛紛貼出照片佐證、互相取暖，「爸爸真的很累 ，還請下面很痠痛的產婦幫他蓋好棉被」、「看到其他巨嬰，發現自己原來不孤單」、「我老公還在泡大風草呢」、「產夫還戴眼罩入睡」、「剛生完兩小時背著無痛機器，去大廳幫老公拿麥當勞早餐」、「剖腹隔天我先生、我弟弟都來我病房睡午覺」。

▲▼ 天下的老公都是一樣的 ！（圖／翻攝自林思宏臉書）

看到留言中大串不分國籍「產夫」睡翻的照片，不少媽媽都自我安慰表示「原來我不孤單」、「看到每一家都一樣，我就放心了」、「大家都一樣」。



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