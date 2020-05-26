　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

月子中心AA制吵翻！新手爸「超現實勸世文」網全炸了：爽到老婆等於爽到你

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲媽媽身心恢復到最佳狀態才能帶孩子。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者黃可昀／綜合報導

近日「月子中心該不該AA制」的話題在PTT吵得沸沸揚揚，兩派都各有支持者。初為人父的知名作家「小生」也回文發表個人看法，他認為「一件事情的價值，絕對不在於它的價格」，從另一半懷孕開始，兩人就是一起過關斬將的隊友，無論好壞彼此都會互相影響，所以他特別說了3次「爽到老婆，就等於爽到你」來強調，從孕期到產後，只要用錢就能解決的問題，「捧著錢去買都來不及了，不會想到AA啦！」

小生25日凌晨在PTT回文表示，他和老婆是結婚前就先懷孕，當時極度傳統的岳父為了讓女兒好好養胎，選擇退讓一步，等孩子順利生下來再討論結婚事宜，所以月子中心這筆費用，他壓根沒想過要讓老婆出，自己也付得心甘情願、義不容辭。他還細算了結婚的費用，光是大小聘加起來就40萬，宴客一桌1萬2起跳，還有拍婚紗、攝影師等等費用，「就問你大小聘啦，這是可以AA的嗎？」所以讓老婆開開心心住月子中心，怎麼算都比大小聘來得省，「20萬（月子中心）幫你省大小聘和婚宴，還有日後跟親家一堆爭執，這麼划算的投資比十萬元紓困貸款還值得搶破頭。

請繼續往下閱讀...

▲▼月子中心AA制。（圖／翻攝自PTT）

▲住月子中心還是得在經濟許可的前提下。（圖／翻攝自PTT）

此外，不少人覺得住月子中心都是女方在享受，男方根本沒受益，為何還要全額買單？小生指出，產婦生完頭幾天都下不了床，「傷口裂到肛門、惡露不停的流」，這時候照顧孩子的任務就全部落到男方身上，沒住月子中心的話沒人教怎麼換尿布、新生兒每餐奶量、拍嗝、幫助媽媽泌乳等等知識，「就算請個二十四小時月嫂，寶寶就在你隔壁房哭，你不會被吵醒？隔天上班不會受影響？」如果是住月子中心至少可以避免這些崩潰情況，「心情好把寶寶推上來玩一玩，嫌吵了還給嬰兒室，光這一個月的睡眠品質就值回票價了。

最後小生也強調，「你們從打算把孩子生下來那刻開始，就是要一起過關斬將的隊友了，任何一個人裝備的提升，對於對方絕對都是有幫助的」，老婆孕期的嘔吐、沒食慾、睡覺壓迫到呼吸等等問題，他再怎麼心疼也沒辦法替對方承受，只能幫忙排除各種困難，只要能讓老婆好過一點的辦法，他想都沒想就馬上去做，根本沒時間想到AA制的問題。他認為，現在有心情糾結在AA制議題的網友，是因為孩子還沒出生，沒有實際面臨手忙腳亂的窘境，「等到時候狀況接踵而至，你就會知道錢能解決的問題，根本就不用眨眼。

這篇貼文一出就掀起熱烈討論，網友紛紛回覆，「我生兩個了，老公說有月子中心真好，錢花的好值得啊」、「我是爸爸，推一個，月中錢還AA是哪裡有問題」、「出月中才是恐怖的開始，很多事情全打掉重練，我老公問我幹嘛不住久一點」、「推！真的一堆人以為老婆跟鹿一樣生完可以跑。」

ET快訊
不爽店家寫「武漢肺炎」！　黃安當場塗改：井蛙的錯別字
驚悚畫面！杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」癱瘓20分鐘細胞
全世界唯一軍階！金正恩親筆簽晉升令　這位大將獲封「次帥」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月子中心AA制吵翻！新手爸「超現實勸世文」網全炸了：爽到老婆等於爽到你

「麥脆雞腿分享餐」等1小時沒來！他控取消訂單被拒退款　foodpanda回應了

雨天家裡冒出「發霉金針菇」…下秒竟蠕動前進！網解答：牠只活在乾淨處

北捷雪崩式虧損4個月少11億！　向北市府討紓困「補助50％租金」

52秒影片曝！國光司機「黑夜雙手狂搖方向盤」　她驚醒：好險只搭到朝馬站

晚安還跟別人曖昧！「時間管理大師」星座Top4揭曉...專情代表竟上榜

全台連下4天！午後防雷雨胞轟炸　鋒面深夜抵達「雨最大時間出爐」

口罩最快6/1解禁！中衛電話被打爆　「有客戶一次下訂數十萬盒」

驚悚畫面！杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」癱瘓20分鐘細胞全崩解

「發票連中6張」！　他爽曝消費地點...網一看傻眼：好運用完了

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

她騎車闖紅燈！遭撞飛翻滾倒地 下秒爬起：我趕上班...逃離現場

月子中心AA制吵翻！新手爸「超現實勸世文」網全炸了：爽到老婆等於爽到你

「麥脆雞腿分享餐」等1小時沒來！他控取消訂單被拒退款　foodpanda回應了

雨天家裡冒出「發霉金針菇」…下秒竟蠕動前進！網解答：牠只活在乾淨處

北捷雪崩式虧損4個月少11億！　向北市府討紓困「補助50％租金」

52秒影片曝！國光司機「黑夜雙手狂搖方向盤」　她驚醒：好險只搭到朝馬站

晚安還跟別人曖昧！「時間管理大師」星座Top4揭曉...專情代表竟上榜

全台連下4天！午後防雷雨胞轟炸　鋒面深夜抵達「雨最大時間出爐」

口罩最快6/1解禁！中衛電話被打爆　「有客戶一次下訂數十萬盒」

驚悚畫面！杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」癱瘓20分鐘細胞全崩解

「發票連中6張」！　他爽曝消費地點...網一看傻眼：好運用完了

名嘴掉陷阱「遭詐騙200萬」：我比豬還笨！老公氣到撕存摺嗆離婚

遭路人偷拍嘲笑：P圖王只有胸是真的！　大眼網紅「點名2女」開嗆

月子中心AA制吵翻！新手爸「超現實勸世文」網全炸了：爽到老婆等於爽到你

瘋電影／如果我擁抱你請不要害怕　家有塗糞於門自閉兒

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生...老公是通緝犯

2.0升級版！台北、高雄圓山指定餐廳用餐滿額　就能999元入住

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞反問：感覺怎樣？你捏捏我吧

鈴木一朗傳球神技再引高潮　網跪著看：不愧是朗神！

【黃寶慧】慧眼看天下／台積電赴美有秘辛？　吳子嘉：為美製造F-35軍用晶片

荷蘭總理嚴守防疫「無法見母最後一面」　忍痛12天發正能量聲明

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

生活熱門新聞

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

鋒面雷雨彈3天掃南北　最猛時間出爐

全台下4天！午後防雷雨轟炸　鋒面深夜到雨最大時間出爐

口罩最快6/1解禁！中衛電話被打爆

發票連中6張！他曝消費地點...網看傻

療癒畫面曝光！逛全聯驚見「這一幕」讓她傻了

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

日環食6/21登場9縣市可見！下次要等近2世紀

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

女友交往堅持極致AA制　他大崩潰

國光司機「黑夜中雙手狂搖方向盤」52秒影片曝　她驚醒

更多熱門

相關新聞

女友交往堅持極致AA制　他大崩潰

女友交往堅持極致AA制　他大崩潰

隨著社會風氣改變，年輕一代情侶交往喜愛選擇「AA制」，意即平均分擔所需費用。不過最近就有男網友發文，提到現任女友將AA制貫徹到了極致，舉凡生活中大小花費，再到生日禮物、伴手禮等，全都選擇平攤花費，絕不佔到一丁點便宜，這讓他感到些許不安。

月內不是一直「補補補」！醫曝孕婦產後3階段

月內不是一直「補補補」！醫曝孕婦產後3階段

沒住月子中心被朋友酸「老公好小氣」…她反擊

沒住月子中心被朋友酸「老公好小氣」…她反擊

走一走滑下來！　年輕產婦低頭「孩子躺血泊中」

走一走滑下來！　年輕產婦低頭「孩子躺血泊中」

妻在家時間較長要多付水電！極端AA制結局慘

妻在家時間較長要多付水電！極端AA制結局慘

關鍵字：

月子中心AA制生小孩坐月子

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

正妹撞死人下跪　轉頭翻臉：絕對不賠

鋒面雷雨彈3天掃南北　最猛時間出爐

全台下4天！午後防雷雨轟炸　鋒面深夜到雨最大時間出爐

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

28歲女抱兒女跳橋！3人「墜地亡」目擊者傻了

金正恩親簽晉升令　這位大將獲封「次帥」

城隍廟香腸伯肝只剩一半　兒女相繼罹癌亡

不爽店家寫「武漢肺炎」！黃安當場塗改：井蛙的錯別字

即／桃園深夜死亡火燒車！3死均成焦屍

百億男友欠2,300萬房租！吳佩慈帶4娃飛港

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面