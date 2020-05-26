月子中心AA制吵翻！新手爸「超現實勸世文」網全炸了：爽到老婆等於爽到你

▲媽媽身心恢復到最佳狀態才能帶孩子。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者黃可昀／綜合報導

近日「月子中心該不該AA制」的話題在PTT吵得沸沸揚揚，兩派都各有支持者。初為人父的知名作家「小生」也回文發表個人看法，他認為「一件事情的價值，絕對不在於它的價格」，從另一半懷孕開始，兩人就是一起過關斬將的隊友，無論好壞彼此都會互相影響，所以他特別說了3次「爽到老婆，就等於爽到你」來強調，從孕期到產後，只要用錢就能解決的問題，「捧著錢去買都來不及了，不會想到AA啦！」

小生25日凌晨在PTT回文表示，他和老婆是結婚前就先懷孕，當時極度傳統的岳父為了讓女兒好好養胎，選擇退讓一步，等孩子順利生下來再討論結婚事宜，所以月子中心這筆費用，他壓根沒想過要讓老婆出，自己也付得心甘情願、義不容辭。他還細算了結婚的費用，光是大小聘加起來就40萬，宴客一桌1萬2起跳，還有拍婚紗、攝影師等等費用，「就問你大小聘啦，這是可以AA的嗎？」所以讓老婆開開心心住月子中心，怎麼算都比大小聘來得省，「20萬（月子中心）幫你省大小聘和婚宴，還有日後跟親家一堆爭執，這麼划算的投資比十萬元紓困貸款還值得搶破頭。」

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▲住月子中心還是得在經濟許可的前提下。（圖／翻攝自PTT）



此外，不少人覺得住月子中心都是女方在享受，男方根本沒受益，為何還要全額買單？小生指出，產婦生完頭幾天都下不了床，「傷口裂到肛門、惡露不停的流」，這時候照顧孩子的任務就全部落到男方身上，沒住月子中心的話沒人教怎麼換尿布、新生兒每餐奶量、拍嗝、幫助媽媽泌乳等等知識，「就算請個二十四小時月嫂，寶寶就在你隔壁房哭，你不會被吵醒？隔天上班不會受影響？」如果是住月子中心至少可以避免這些崩潰情況，「心情好把寶寶推上來玩一玩，嫌吵了還給嬰兒室，光這一個月的睡眠品質就值回票價了。」

最後小生也強調，「你們從打算把孩子生下來那刻開始，就是要一起過關斬將的隊友了，任何一個人裝備的提升，對於對方絕對都是有幫助的」，老婆孕期的嘔吐、沒食慾、睡覺壓迫到呼吸等等問題，他再怎麼心疼也沒辦法替對方承受，只能幫忙排除各種困難，只要能讓老婆好過一點的辦法，他想都沒想就馬上去做，根本沒時間想到AA制的問題。他認為，現在有心情糾結在AA制議題的網友，是因為孩子還沒出生，沒有實際面臨手忙腳亂的窘境，「等到時候狀況接踵而至，你就會知道錢能解決的問題，根本就不用眨眼。」

這篇貼文一出就掀起熱烈討論，網友紛紛回覆，「我生兩個了，老公說有月子中心真好，錢花的好值得啊」、「我是爸爸，推一個，月中錢還AA是哪裡有問題」、「出月中才是恐怖的開始，很多事情全打掉重練，我老公問我幹嘛不住久一點」、「推！真的一堆人以為老婆跟鹿一樣生完可以跑。」