「出來，不要躲了」慈父救愛女落水失蹤　妻女滿腳泥濘岸邊淚喊令人鼻酸

記者陳羿妏、陳以昇／新北報導

新北市雙溪區一家五口30日前往料腳坑附近遊玩，其中小女兒因拍照不慎落水，爸媽為了救起女兒雙雙跳下河，結果只有媽媽、小女兒上岸，爸爸卻遭湍急溪水沖走。搜索隊31日早上重回現場繼續搜索，妻女也杵著登山杖一同前往，卻仍未看到男子身影，妻女含淚往岸邊哭喊「出來，不要躲了」、「我們回家啦！」，場面令人鼻酸。

▲一家五口遊雙溪，爸爸救跌落溪水的愛女結果遭急流捲走，妻女在溪邊含淚哭喊「不要躲了」。（圖／記者陳以昇攝，下同）

事情發生於30日中午，失蹤的58歲胡姓男子帶著母親、妻子及兩名女兒前往雙溪的料腳坑北勢溪河床遊玩野餐，20歲小女兒開心待溪旁拍照，卻意外失足掉入溪中，心急的胡男與妻子見狀趕緊跳下水中救女，孰料，最後僅母女上岸，胡男則消失於湍急水流中。

新北消防搜救隊31日從事故發生現場，沿著北勢溪往下游搜索2趟近3公里，針對溪中石縫仔細尋找，而胡男的妻子及大女兒也跟著搜救隊移動，不過，截止下午2時許，毫無所獲。

▲▼妻女不畏滿腳泥濘，與搜索隊一起移動尋找。

胡男妻子含淚在岸邊狂喊「出來，不要躲了，躲在水底下沒人看得到你」，大女兒紅著眼眶，雙腳滿是泥濘站在媽媽身旁，也對著北勢溪哭喊，「爸爸，你不出來沒有用的，我們還是會天天過來，我們回家啦！」

搜救隊表示，將會再進行一次搜索，因為山上天氣變化快，隨時會降豪雨，如果溪谷起霧天色昏暗會嚴重影響搜救及隊員安全，假使今天還找不到失蹤民眾，明天將派潛水員到溪底深處搜尋。

據了解，胡男的大女兒畢業於國立清華大學，小女兒則就讀國立台灣大學，從小就會帶著兩姊妹到處爬山，料腳坑則是第一次前往，而胡男的臉書貼文也會PO出與家人的登山記趣，看得出來一家人感情相當好，然而，突如其來的湍急溪水，家人們只能期待有好的搜救結果。

▲溪水相當湍急。（圖／記者陳以昇翻攝）

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