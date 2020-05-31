「防疫五月天」台南2日遊行程一次看！　頑皮世界餵長頸鹿、國華街吃美食

▲陳時中率領「防疫五月天」樂遊台南。（圖／翻攝自黃偉哲FB粉絲專頁，下同）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，本土確診人數也連續+0，最強業配王「防疫五月天」這周末也受邀南下台南進行2天一夜之旅，走訪包含奇美博物館、國華街、台南運河等行程。台南市政府也宣布推出抽獎活動，6-8月活動期間憑住宿台南合法旅宿發票，每滿新台幣500元即有一組抽獎序號，獎品總價值超過200萬元。

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▲阿中部長與防疫五月天搭雙層觀光巴士遊台南。

在台南市政府邀請下，中央疫情指揮中心指揮官陳時中及指揮中心防疫團隊周末進行兩天一夜府城樂活之旅。國寶級手繪電影看板藝術家顏振發師傅也特別繪製「防疫五虎將」肖像看板，為防疫團隊加油。

▲▼防疫五月天樂遊台南，所到之處人潮擁擠。

這趟台南2日遊行程，包含走訪台南藝文重鎮奇美博物館、傳統小吃雲集的國華街、更加碼秘密景點台南運河遊河，另外也前往學甲區頑皮世界野生動物園了解園區防疫措施，體驗餵食秀，並至白河區欣賞當季優美的蓮花風光。

▲▼防疫五月天樂遊台南，穿上黑琵襯衫、背著虱目魚包。

這次防疫五月天除到訪台南當觀光推廣最強業配王外，也與台南二大旅館公會及民宿協會合作，整合台南觀光產業與景點資源，推出「6-8月住台南抽百萬大獎‧常客貴人加碼贈萬元獎勵」活動，除了鼓勵大家安心遊台南住宿抽百萬好禮外，更祭出10萬獎金，邀大家來當台南的常客貴人。

▲▼陳時中造訪頑皮世界，餵食長頸鹿、水豚。

這次的住宿月月抽活動獎項都是台南在地產業一時之選，活動期間只要憑住宿台南合法旅宿發票或收據成功登錄本活動網站，住宿金額每滿新台幣500元即可登錄活動網站並獲得一組抽獎序號。

▲▼防疫五月天來到白河，品嘗推薦白河蓮子與蓮藕茶、蓮子銀耳湯等在地特產。

獎項共計225項、總價值超過200萬元，有機會獲得電動機車、總統級套房住宿、帆船遊程、美食餐券組及各式觀光船票，住宿金額越高，中獎機會也越高。

▲▼防疫五月天團隊，一早品嚐多項台南在地早餐。





台南各局處也主辦多項夏季觀光產業活動，有白河蓮花季、端午節台南運河的夜間龍舟賽、阿勃勒花季、各景區的水域遊憩體驗活動、國際芒果節、七股海鮮節等也將陸續推出，歡迎國人在防疫之餘也來輕鬆遊台南。

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