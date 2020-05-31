時力民調／蔡英文滿意度降8.9個百分點　年輕人掉最多！

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

時代力量31日公布總統蔡英文最新民調，有68%的民眾對蔡英文感到滿意，但相較於4月民調，蔡政府進入疫情的紓困振興階段，滿意度下降8.9個百分點，其中以20至29歲的滿意度減少較多。

對於蔡英文上任以來的表現，有68%的民眾感到滿意（包括28.2%非常滿意、39.8%還算滿意），有21.3%的民眾不滿意（包括12.4%不太滿意、8.9%非常不滿意），另有10.7%無明確意見。不過，相較於4月民調，現在國內疫情穩定，進入紓困、振興階段，蔡英文的滿意度卻從76.9%下滑8.9個百分點至68%。

從年齡層分析，各年齡層對蔡英文的滿意度都下滑，其中以20至29歲下滑最多，從86.2%大減14.7個百分點至71.5%；其次是60至69歲，對蔡英文的滿意度從77.8%減少12.3個百分點至65.5%。30至39歲，滿意度從77.6%下降8.6個百分點至69%；40至49歲，滿意度從72.5%下降4.3個百分點至68.2%；50至59歲，滿意度從73.7%減少5.9個百分點至67.8%；70歲以上，滿意度從73.9下降8.1個百分點至65.8。

該民調於5月25至26日，晚間6時30分至10時，以市話調查方式，針對戶籍在台灣年滿20歲民眾進行民調，抽樣方法採用分層比例隨機抽樣，共完成811分有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.44個百分點 ，並依最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。

▼時力公布最新民調。（圖／時力提供）