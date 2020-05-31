時力民調／港版國安法通過　6成民眾支持修法救援港人

▲港版國安法通過，香港警察與香港民眾爆發衝突。（圖／路透社）

記者黃巈禾／台北報導

中國人大28日通過「港版國安法」，我國朝野黨團關注香港局勢發展，時代力量黨團、台灣民眾黨黨團都提出港澳條例修法版本。時代力量智庫31日發表最新民調，有6成民眾支持政府修法，為救援港人做更完善的準備。

該民調指出，中國近日通過的國安法，各界認為是讓香港的「一國 兩制」走入歷史，香港人再度上街並遭到中國政府大規模的鎮壓，台灣各政黨都公開聲援香港，整體來說，是否支持我國政府修改《難民法》與《港澳條例》，為實際救援香港人做更完全的準備？

該民調顯示，有60.3%民眾支持修法（包括26%非常支持、34.3%還算支持）；28.4%不支持（包含17.2不太支持，11.2非常不支持）；另有11.3無明確意見。

▲時力民調指出有6成民眾支持修法，救援港人。（圖／時代力量提供）

該民調於5月25至26日，晚間6時30分至10時，以市話調查方式，針對戶籍在台灣年滿20歲民眾進行民調，抽樣方法採用分層比例隨機抽樣，共完成811分有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.44個百分點 ，並依最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。