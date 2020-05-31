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29歲熊男愛吃宵夜「肚子異常鼓起」　抽血驚見「奶白色厚油」意識模糊險死！

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▲西安29歲男子血液裡都是油。（圖／翻攝自華商網，下同）

▲西安29歲男子血液裡都是油。（圖／翻攝自華商網，下同）

記者劉亭／綜合報導

陝西西安一名29歲患者，平時喜歡高熱量、高脂肪的食物，三餐又不正常，體重達100公斤，近日他感覺肚子持續脹痛，意識模糊被送急救，結果一抽血，血液竟然是「奶白色」，隨時可能有生命危險，嚇壞大家。

根據華商網報導，李先生在西安坐牛奶業務，平時工作忙碌、應酬多，早餐、午餐常沒空吃或是隨便吃，晚餐和宵夜吃得特別多，加上喜歡高熱量食物，體重急速飆升至100公斤。

李先生近日突然覺得肚子脹痛，原本就相當有重量的腹部也腫起來，脹痛持續加劇，還不斷冒出冷汗，因此趕緊坐計程車到西安市中醫院急診科。才到急診室，李先生已無法站立，意識模糊，呼吸急促，臉色煞白，立刻被送進了搶救室。

醫生為他安排抽血時，只見一管管血液呈奶白色，是典型乳糜血，俗稱「牛奶血」。化驗結果顯示，三酸甘油酯高達25.25mmol/L，而正常值應該不超過1.81mmol/L，同時澱粉酶嚴重超標，腎功指標高，肌酶增高，腹部CT顯示胰腺增大，周圍滲出明顯，診斷為高脂血症誘發的急性重症胰腺炎。

▲西安29歲男子血液裡都是油。（圖／翻攝自華商網，下同）

血氣顯示李先生嚴重酸中毒、呼吸衰竭，尿液有酮體，這是重症急性胰腺炎合併糖尿病酮症酸中毒，隨時可能有生命危險。李先生立即被送往重症醫學科，經搶救治療一周餘，才逐漸脫離了危險，順利轉出重症醫學科。

西安市中醫醫院重症醫學科主任醫師董培賢說，「重症急性胰腺炎是一種病情險惡、併發症多、病死率較高的急腹症，死亡率為20%，像李先生這樣有併發症的死亡率可高達50%。」

李先生撿回一條命後，對醫護人員表達感激之情，並且表示出院後要減肥，加強鍛煉，要清淡飲食，規律飲食，不能再過以前的不健康生活了。

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