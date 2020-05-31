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「我都在裡面看著…」川普暴怒3罵白宮示威者：特勤局會用邪惡武器迎接你們

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▲▼佛洛伊德（George Floyd）遭白人警官壓頸身亡，民眾到白宮抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛洛伊德（George Floyd）遭白人警官壓頸身亡，民眾到白宮抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／編譯

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警官壓頸身亡，引燃全美怒火。CNN位於亞特蘭大的總部、位在華府的白宮也遭群情激憤的民眾包圍抗議。美國總統川普30日忍不住推文3連發，除了稱讚美國特勤局 (United States Secret Service)保護白宮幹得好，還稱如果抗議者越界，可能會遇到兇惡的狗及最恐怖的武器迎接他們，並直言這些組織在白宮前面抗議一點幫助也沒有。

川普宣布與WHO「切八段」後，等著他的是全美各地暴動，民眾因「佛洛伊德之死」上街抗議，各界人士也表達聲援和哀悼。

隨著抗爭越來越激烈，川普在不斷在臉書推特狂發文，盡管他知道目前一時無法平息群眾怒火，但還是忍不住PO文連發，心中很多話想要說。

▲▼佛洛伊德（George Floyd）遭白人警官壓頸身亡，民眾到白宮抗議。（圖／達志影像／美聯社）

川普先是在美東30日早上10點多發文表示，特勤局的人昨晚在白宮幹得好，他們不但專業又很酷，「我在裡面看著每個行動，我感到再安全不過了。」他們讓抗議者尖叫發怒，如果有人過頭越線，他們會立刻用「不知道什麼東西」用力地制伏抗議者，沒有人可以突破圍欄。

川普接著說，如果抗議者越界，他們可能會遇到最兇惡的狗以及最恐怖的武器，「我從來沒看過的……」，他強調「千萬不要失控，謝謝！」並不斷稱讚「這些年輕特勤隊員昨晚『躍躍欲試』都等著行動，就像昨天晚上看到的，他們又酷又專業！」

緊接著，川普又PO了一篇，「那些在白宮所謂的專業抗議群眾，對佛洛伊德之紀念幾乎沒有幫助，他們只是在製造混亂，特勤局要撂倒他們輕而易舉，今晚是在白宮讓『美國再次偉大』之夜嗎？」

最後川普再PO第三篇文強調，「這些有組織的團體跟佛洛伊德根本沒有關係，可憐阿！」對於佛洛伊德案件，讓白宮被抗議人士包圍，相當氣噗噗。

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