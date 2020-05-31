行車糾紛遭「掏刀」搶安全帽！網看照片歪樓…淡水警火速回應

▲網友在路上發生行車糾紛，2伯持刀下車搶安全帽。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

行車糾紛時常出現，不過，台北一名男子30日行經淡水區商工路、淡金路附近時，與一輛雙載機車發生糾紛，沒想到對方竟持刀下車，對著他飆罵，甚至還搶走他的安全帽，讓他上網PO文急徵行車紀錄器畫面。

這名網友在臉書社團中PO文，由於30日晚間6點16分與雙載機車發生糾紛，對方持刀下車找他，另一人還搶走他的安全帽，希望能夠徵求行車紀錄器，以此進行後續報案等程序。

▼網友在臉書社團PO文求助。（圖／翻攝臉書）



網友貼出事發當時的照片，眾人看完後，卻紛紛歪樓，在下方留言，「看了這個照片，我決定改天去看牙醫好好把蛀牙解決」、「牙齒對郎造啊」、「有人問說這裡面有沒有牙齒」、「牙是之前被打掉的？」

不過，也有人出面質疑，原PO在社團裡不斷貼出行車糾紛，希望徵求行車紀錄器畫面的貼文，「你好常遇到行車糾紛」、「說真的看你的內文常被人欄車，是不是自己騎車也很北爛，讓人騎到你旁邊都想扁你的那種」、「事情發生經過也不寫，不能說是對方的對或錯！也許雙方都有責任！」

此外，網友貼文才發出不久，立刻有淡水水碓派出所的員警在下方回應，所方已受理此案，目前正在偵辦，若原PO有相關證據畫面，可以送到派出所來，讓偵辦流程更順利。而派出所員警的高速受理、回覆，也讓眾人紛紛稱讚，「辛苦了」、「警察辛苦了，假日夠忙了，還要處理這款的。」

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▼網友在路上發生行車糾紛，員警火速受理。（圖／翻攝臉書）

