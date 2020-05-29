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遠見評比新北治安滿意度六都第一　陳檡文：貫徹「三快原則」

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▲ 遠見民新北治安滿意度六都第一 警長陳檡文：貫徹「通報快、到場處置快、移送結案快」。（圖／新北市警察局提供）

▲ 遠見民新北治安滿意度六都第一，警察局長陳檡文要求各分局員警處理暴力案件，應貫徹「通報快、到場處置快、移送結案快」為主要三大原則。（圖／新北市警察局提供）

記者郭世賢／新北報導

遠見雜誌於28日公布縣市長施政滿意度，警政治安面向新北市滿意度85.1%，與2019年比較上升18.2%，六都第一，不滿意度下降14.5%，也是全國最高，淨滿意度73%，上升32.7%，全國最高。新北市政府警察局局長陳檡文要求各分局員警處理暴力案件，應貫徹「通報快、到場處置快、移送結案快」為主要三大原則。

警察局長陳檡文自2019年3月上任以來持續為維護新北市市民安居樂業之生活環境，著重轄內暴力犯罪之防制，除對已發生之重大刑案及槍擊案逐案列管、迅速偵破外，訂定「強化線上警力立即偵破刑案執行計畫」，要求同仁於各項勤務中積極對不法或可疑份子加強盤查，以主動發掘不法、消滅犯罪，展現維護治安之決心；針對街頭滋事案件，修訂「防處街頭聚眾鬥毆評核計畫」並制定相關標準作業流程，提升員警處理案件效率，有效降低轄區鬥毆事件發生率。

陳檡文要求各分局員警處理暴力案件，應貫徹「通報快、到場處置快、移送結案快」三大原則，運用整合平台將易滋事份子資料收集整理分析，讓破案效率大大提升，經統計新北市2019年度暴力犯罪發生104件，與2018年度135件相比，下降31件，下降百分比為22.96%；另2020年1至4月暴力犯罪發生34件，與2019年同期38件相比，下降4件，下降百分比為10.53%。

為民服務部分，陳檡文推出新北‧心警，遴選新北市警察局12名表現傑出優秀警察，不論在治安、交通、為民服務上，都有顯著傑出優秀表現。而新北‧心警宗旨為「三心二意」，其中「三心」是新北警對於「交通治安用心、利民服務熱心、新北市民甘心」，「二意」代表著「護正義、重民意」，在陳檡文局長的領導之下，新北警秉持著上述的理念，持續為新北市民來努力。

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