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「帥氣彈跳步＋上鉤拳」黑衣男街頭大戰　功夫熊貓一出手…他尷尬露PP

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記者陳凱力／新竹報導

新竹一名外送員29日下午送餐到湖口某處民宅，卻因行車糾紛和另一名男子子在大街上扭打、追逐，沒想到兩人你拉我扯的，竟將男子的褲子直接拉下，露出光溜溜的屁股，全程被附近的民眾拍下po上網，警方說，已將相關權利告知兩人，不過兩人目前並未有提告打算。

▲「帥氣彈跳步＋上鉤拳」黑衣男街頭大戰　功夫熊貓一出手…他尷尬露PP。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲外送員與黑衣男在街頭扭打，被民眾拍下PO上網。（圖／翻攝新竹爆料公社）

影片中只見外送員頭戴安全帽還專著制服，與另一名黑衣男子就在馬路上不斷拉扯，兩人抱成團扭打在一起，從騎樓邊一路打到馬路上，黑衣男架勢很足，使出上鉤拳、彈跳步，只是，黑衣男耍帥期間，竟誤遭外送員拉下短褲，露出光溜溜的屁股被拍下。

外送員說，他當時騎車經過一戶住宅，男子沒有先確認是否有車經過，就騎著機車想從騎樓倒車出來，他差點撞上男子，幸好及時閃避，他回頭看男子，並說了「先生，你倒車不用看後面的喔」沒想到對方竟回他「有撞到嗎？」讓他氣憤回答「有撞到才有事啦！」，對方問「你是不爽是不是」，外送員回「難道我要很爽嗎」之後黑衣男開始動手。兩人一路扭打，附近民眾也趕快出來制止。

▲「帥氣彈跳步＋上鉤拳」黑衣男街頭大戰　功夫熊貓一出手…他尷尬露PP。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警方說，兩人並未對對方提告，各自離去。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方表示，到場時該名男子已經離去，詢問衝突原因後，也告知外送員相關權利，當事人表示暫時不對該名男子提告，但警方仍會追查男子身分。

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