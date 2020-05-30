大台北熱爆！明起連三天「防午後雷雨」　週二後高溫飆36°C

▲未來一週天氣炎熱。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今日全台各地天氣穩定，中央氣象局表示，未來一週受西南風影響，各地都是多雲到晴的天氣，中南部在清晨時段受西南風、陸風輻合作用影響，8到9點間可能有雨。明起連3天午後雷雨範圍較大，大台北地區、宜蘭、花蓮、基隆都要注意。週二後天氣更加炎熱，北台灣高溫可達36度。

氣象局預報員陳建安表示，未來一週天氣穩定，中南部受西南風、陸風輻合作用影響，約8到9點間可能有雨，不過雨勢不會太大，雨時也不會太長，出門上班課時需多注意。

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▲明日北台灣有午後雷雨。（圖／記者呂佳賢攝）

陳建安表示，週日到週二期間，西南風水氣較多，午後對流發展旺盛，午後雷雨發生的範圍較大，包括山區、近山區平地、大台北地區、宜蘭、花蓮、基隆都可能有午後雷雨。根據明日的降雨訊號顯示，午後雷雨時間可能較久。

陳建安指出，週三到週六間，西南風轉乾、水氣減少，午後熱對流侷限在山區，僅山區、近山區會有午後雷雨。氣溫部分，未來一週都較為炎熱，清晨低溫約23到27度，白天高溫約30到31度，且會越來越熱，週二前大台北地區高溫約33到34度，週二後高溫約34到36度。

陳建安提醒，未來一週沒有梅雨鋒面或熱帶擾動發展，但梅雨季通常會持續到6月底，因此梅雨季還沒有結束，不可掉以輕心，外出仍需注意，盡量攜帶雨具。