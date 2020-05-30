好天氣放心出遊！大台北高溫飆34℃　僅「山區」有午後雷雨

▲今日各地炎熱，外出應多補充水分。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

梅雨鋒面遠離，今日各地天氣趨於穩定。臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，今日各地高溫都可達30度以上，大台北地區有機會達到34度高溫，各地山區均有午後雷雨發生機會。不過午後熱對流強度有限，僅集中在山區部分，平地相對穩定。

氣象局表示，今日各地大多為晴到多雲的天氣，中午過後依舊需要留意由山區發展起來的雷陣雨，山區及近山區平地有局部較大雨勢出現的機率；另白天普遍悶熱，高溫皆在30度以上，其中大台北地區及中南部地區有機會達到33、34度的高溫，台東由於背風沉降作用，有焚風發生的機率。

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天氣風險Weather Risk表示，今日台灣位於太平洋高壓勢力的西北側，整體天氣比前幾天都還要來得穩定，各地大致上都維持晴到多雲的好天氣，但是中南部沿海地區有可能出現短暫的陣雨。

▲大台北地區高溫達34度。（圖／記者李毓康攝）

天氣風險Weather Risk指出，今天各地的高溫都可以來到30度以上，也因此今天的熱力作用將會很明顯，各地的山區在午後有對流造成雲系發展並帶來短暫陣雨或雷雨的狀況，中北部的山區可能會比較明顯，局部有短時較大雨勢機會，然而由於今天的環境相對前幾天是比較穩定的，午後熱對流的強度有限，範圍也比較集中在山區。

天氣風險Weather Risk表示，明天的狀況和今天相似，一樣是偏向夏季型態的天氣，清晨在陸風與西南風輻合的作用下，南部沿海地區有短暫陣雨的機會，但主要的降雨還是午後熱對流發展所帶來的雷陣雨，預期北部及東北部的山區會有比較明顯的雨勢，有瞬間較大雨勢及閃電雷擊的機會。

天氣風險Weather Risk表示，下週受到太平洋高壓勢力的影響下，環境的水氣減少，天氣持續穩定，山區在午後還是有短暫陣雨或雷雨的機會，但是強度及範圍都會再更進一步縮小，而高溫會比較炎熱。