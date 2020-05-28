CP值爆表組合包！好市多「載娃、堆物神器」超耐操　還有必囤洗衣精折扣來了

▲好市多因經常推出限量商品以及價格親民掀起搶購潮。（圖／記者陳雕文攝）



記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）進軍台灣多年，因經常推出限量商品，再加上價格親民深受台人喜愛。近日除了超夯雞腿泡麵掀起討論之外，這台實用性超高的折疊式拖車也再度受到關注，不但可以擺放雜物，還能將小朋友或家中毛小孩通通丟進去，一台輕鬆搞定，而且2000元有找，讓不少人直呼「有興趣」！另外還有神級洗衣精也有最新折扣，趕快手刀衝一波了。

▲實用性超高的折疊式拖車近日也掀起話題。（圖／網友授權提供）



好市多夯品不間斷，近日最受討論的就是這2碗內有真秋刀魚、整隻雞腿的新品泡麵，不過意外成為話題之一的還有這台折疊式拖車，一位媽媽在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享多張照片，只見照片中可以看見爸爸逛賣場時一手拉著拖車，小朋友安心地躺在裡頭睡覺，還有出遊時也是省去了要手拿一堆小孩子的玩具，直接放進拖車中拖著走就好，方便到不行，讓她笑說：「耐操又好用，放屁孩很剛好，購物直接當購物車也不用帶購物袋了⋯」重點是售價2000元有找，吸引上萬名感興趣網友。

▲▼神級「Tide 汰漬洗衣精」又有折扣了。（圖／網友授權提供）



事實上，近年來有不少低價優惠的實用性商品深受婆媽喜愛，例如這款「Tide 汰漬 OXI亮白護色洗衣精」就是在美國超熱賣，因此特別引進台灣，目前只有好市多買得到，不僅一大瓶可以用很久，重點是好用程度破表，包括有髒污的白鞋、黃衣領通通都可以搞定，用過的民眾都狂讚「這一罐真的很威」、「汰漬真的很厲害，洗的超乾淨，折扣必買」、「這瓶洗的超乾淨的！特價必囤」。

明（29日）起至6月7日這一大罐的神級洗衣精終於等到折扣了，原價669元限時優惠期間購買可直接省下130元，一定要把握囤貨機會，這次可是還有Scoop Away超凝結貓砂激省110元，貓奴準備手刀衝。

▲好市多幫寶適一級幫拉拉褲是所有通路中最低價。（圖／網友授權提供）



另外必須下手的還有在所有通路中最低價的「幫寶適一級幫拉拉褲」，家中有小寶寶的爸媽不能放過，絕對是疫情期間的小確幸之一。而日前曾被日本男星激推過的「刮鬍神器」美國著名刮鬍刀品牌吉列鋒隱刮鬍刀，還有另一款鋒護系列手動刮鬍刀組，內含1刀架及7個刀頭，尤其是刀片前後都有潤滑，超級適合肌膚易敏感的男人，十分勸敗，最近逛賣場時也要把握機會入手。

▲勸敗的還有美國刮鬍刀品牌吉列鋒護系列手動刮鬍刀組。（圖／網友授權提供）

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