　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

CP值爆表組合包！好市多「載娃、堆物神器」超耐操　還有必囤洗衣精折扣來了

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼中和好市多搶購潮。（圖／記者陳雕文攝）

▲好市多因經常推出限量商品以及價格親民掀起搶購潮。（圖／記者陳雕文攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）進軍台灣多年，因經常推出限量商品，再加上價格親民深受台人喜愛。近日除了超夯雞腿泡麵掀起討論之外，這台實用性超高的折疊式拖車也再度受到關注，不但可以擺放雜物，還能將小朋友或家中毛小孩通通丟進去，一台輕鬆搞定，而且2000元有找，讓不少人直呼「有興趣」！另外還有神級洗衣精也有最新折扣，趕快手刀衝一波了。

▲▼好市多單品。（圖／網友授權提供）

▲實用性超高的折疊式拖車近日也掀起話題。（圖／網友授權提供）

好市多夯品不間斷，近日最受討論的就是這2碗內有真秋刀魚、整隻雞腿的新品泡麵，不過意外成為話題之一的還有這台折疊式拖車，一位媽媽在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享多張照片，只見照片中可以看見爸爸逛賣場時一手拉著拖車，小朋友安心地躺在裡頭睡覺，還有出遊時也是省去了要手拿一堆小孩子的玩具，直接放進拖車中拖著走就好，方便到不行，讓她笑說：「耐操又好用，放屁孩很剛好，購物直接當購物車也不用帶購物袋了⋯」重點是售價2000元有找，吸引上萬名感興趣網友。

▲▼好市多單品。（圖／網友授權提供）

▲▼神級「Tide 汰漬洗衣精」又有折扣了。（圖／網友授權提供）

▲▼好市多單品。（圖／網友授權提供）

事實上，近年來有不少低價優惠的實用性商品深受婆媽喜愛，例如這款「Tide 汰漬 OXI亮白護色洗衣精」就是在美國超熱賣，因此特別引進台灣，目前只有好市多買得到，不僅一大瓶可以用很久，重點是好用程度破表，包括有髒污的白鞋、黃衣領通通都可以搞定，用過的民眾都狂讚「這一罐真的很威」、「汰漬真的很厲害，洗的超乾淨，折扣必買」、「這瓶洗的超乾淨的！特價必囤」。

明（29日）起至6月7日這一大罐的神級洗衣精終於等到折扣了，原價669元限時優惠期間購買可直接省下130元，一定要把握囤貨機會，這次可是還有Scoop Away超凝結貓砂激省110元，貓奴準備手刀衝。

▲▼好市多單品。（圖／網友授權提供）

▲好市多幫寶適一級幫拉拉褲是所有通路中最低價。（圖／網友授權提供）

另外必須下手的還有在所有通路中最低價的「幫寶適一級幫拉拉褲」，家中有小寶寶的爸媽不能放過，絕對是疫情期間的小確幸之一。而日前曾被日本男星激推過的「刮鬍神器」美國著名刮鬍刀品牌吉列鋒隱刮鬍刀，還有另一款鋒護系列手動刮鬍刀組，內含1刀架及7個刀頭，尤其是刀片前後都有潤滑，超級適合肌膚易敏感的男人，十分勸敗，最近逛賣場時也要把握機會入手。

▲▼好市多單品。（圖／網友授權提供）

▲勸敗的還有美國刮鬍刀品牌吉列鋒護系列手動刮鬍刀組。（圖／網友授權提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
香港女大生「我不想移民台灣」　196字理性文：黃泉下再見…網
「海戰車」開出來…龍蝦都要靠邊站！2隻4140被嫌貴　同業一
雲林男中600萬卻搞丟彩券！調監視器想佐證…台彩回應了
崔佩儀爆婚變首吐19年人妻心聲！　46字惹心疼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

第二件0元！小7再推振興優惠券　麥當勞、屈臣氏現金折抵券6/3起可使用

CP值爆表組合包！好市多「載娃、堆物神器」超耐操　還有必囤洗衣精折扣來了

【廣編】Nespresso攜手《國家地理》踏上咖啡產地復興之旅　區塊鏈技術追尋咖啡旅程

烤鴨控快看！「烤鴨吃到飽」只要899元太狂

75%酒精悄悄漲3～5成！網購一罐直逼135元　消保處回應了

「閏月豬腳麵線禮盒」用APP輕鬆訂　新光三越推5老店名粽一次買齊

實測／「5300元現金抵用券」今晚12點就能領！麥當勞買18元冰淇淋也送

影／麥當勞、屈臣氏、意舍酒店「5300元現金抵用券」怎用？7大Q＆A一次掌握

阿一鮑魚米其林粽搶進網購　老字號名店可「自由配大組數」

誠品今年關8間店　董座吳旻潔：百貨高樓層已不是發展趨勢

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

第二件0元！小7再推振興優惠券　麥當勞、屈臣氏現金折抵券6/3起可使用

CP值爆表組合包！好市多「載娃、堆物神器」超耐操　還有必囤洗衣精折扣來了

【廣編】Nespresso攜手《國家地理》踏上咖啡產地復興之旅　區塊鏈技術追尋咖啡旅程

烤鴨控快看！「烤鴨吃到飽」只要899元太狂

75%酒精悄悄漲3～5成！網購一罐直逼135元　消保處回應了

「閏月豬腳麵線禮盒」用APP輕鬆訂　新光三越推5老店名粽一次買齊

實測／「5300元現金抵用券」今晚12點就能領！麥當勞買18元冰淇淋也送

影／麥當勞、屈臣氏、意舍酒店「5300元現金抵用券」怎用？7大Q＆A一次掌握

阿一鮑魚米其林粽搶進網購　老字號名店可「自由配大組數」

誠品今年關8間店　董座吳旻潔：百貨高樓層已不是發展趨勢

企甲／6月1日起開放觀眾進場　單場限300人須戴口罩、採梅花座

教會再爆群聚感染！「聖經研究」15人染疫　月底將辦大規模現場禮拜

台東南境之福！高醫「乳癌第一刀」　院長侯明鋒駐診大武衛生所

失智後不再快樂！　15歲老奶奶「想起主人」…貼腿燦笑逼哭媽

台東成功鎮「石雨傘」傳說有3支　議員建議：把2支在海底的打撈上岸

港版國安法料通過　外媒曝華府盤算：香港特殊地位不會取消

藍營質疑「罷韓國家隊」行政不中立　行政院回應了

外交部：巴西被施壓不得祝賀蔡英文連任　獨裁政權無法領悟言論自由

日職／「令和怪物」實戰投打就飆速160！　中田翔想對決

美國禁令圍堵華為延燒　力成蔡篤恭：目前對記憶體產業影響不大

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

消費熱門新聞

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

酒精漲3～5成　消保處回應了

麥當勞「5300元現金抵用券」怎麼用？「7大Q＆A」一次看

「5300現金抵用券」今晚12點開領

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

爸媽手刀衝這裡瘋搶育兒神器

大倉久和「烤鴨吃到飽」只要899

董座吳旻潔：誠品今年要關8間店

第二件0元！小7再推振興優惠券

CP值爆表！好市多必囤神級洗衣精折扣來了

迷客夏大甲芋頭、伯爵紅茶拿鐵鮮奶冰量販也買得到了

新光三越推5老店名粽一次買齊

限時6天開跑！超商冰美式、拿鐵買1送1

台北澎湖來回機票買1送1　便宜票券先搶先贏

更多熱門

相關新聞

好市多破萬戰利品「一台機車載回家」

好市多破萬戰利品「一台機車載回家」

新北一名女網友日前到好市多採購，買了滿滿一車的她，最後獨自騎車將全部東西載回家，看到破萬元的戰利品，上萬網友讚嘆不已，同時也被勾起好奇心，紛紛跪求教學，「到底怎麼載的？」

老婆買葉黃素送人　尪2日後見不單純一幕！

老婆買葉黃素送人　尪2日後見不單純一幕！

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

好市多悄上架「吃得到整根KitKat」甜筒

好市多悄上架「吃得到整根KitKat」甜筒

巨大小熊維尼玩偶　好市多搶爆

巨大小熊維尼玩偶　好市多搶爆

關鍵字：

好市多折疊式拖車Tide汰漬洗衣精

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

即／美國務卿宣布　香港不再自治

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

錢櫃「80人混戰」小模在其中　小護士一試愛上

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

進郵局沒戴口罩　女脫內褲戴頭上

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

網紅搭小黃到墾丁！上萬元天價司機爽翻

還原「2隻海戰車4140元」始末遭酸　布袋老闆想哭

濕鞋卡卡兒「甩爆飲料」嗆告！店家霸氣回文

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面