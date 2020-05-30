5片79元！口罩6/1解禁開賣　家樂福醫療口罩限量1萬8千包全台販售

▲口罩即將在6月1日解禁開放。（圖／中衛提供）
記者陳涵茵／綜合報導
口罩即將在6月1日解禁開放，通路業者可開始自由開賣口罩，家樂福準備1萬8千片醫療級口罩全台量販店開賣，推出優妮嬌盟3款醫療口罩，同樣規定每人限購一包。
家樂福全台量販店並且每人限購一包，預備將在6月1日政府公告解禁後開放販售，因數量有限僅配貨僅每人限購一包，商品為優妮嬌盟超快適ㄧ般醫療口罩M號5入裝79元、優妮嬌盟超快適ㄧ般醫療口罩S號5入裝79元、優妮嬌盟超快適ㄧ般醫療口罩小顏S號7入裝69元，總計販售醫療等級18,720包，共117,360片。
▲口罩5入裝79元。（圖／家樂福提供）
日前美式賣場好市多也於線上購物平台販售「超快適系列一般醫用口罩」，5片10包入售價599元，業者回應口罩於上周五（22日）就上架開賣，主要是從國外進口，採限時方式販售，預計只賣到28日。至於解禁過後的販售口罩部分，表示將示實際狀況再進行供貨。
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