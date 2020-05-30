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陳冠榮提韓國瑜3手段：6月5日先口頭假辭職　罷免沒過再回擊「沒白紙黑字」

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記者袁茵、蘇晏男／高雄報導

罷免高雄市長韓國瑜投票將於6月6日登場，高雄市選委會於30日舉辦「高雄市第3屆市長罷免案公辦電視罷免說明會」，《ETtoday新聞雲》進行全程直播。罷韓案領銜人陳冠榮在第一輪說明時提到，根據各方情資加上他們猜測，韓國瑜還有3個反民主手段，包括「假辭職」。

陳冠榮在第一輪說明時提到，韓國瑜反民主作為罄竹難書，靠著國瑜議會國民黨佔多數的優勢，逃避總質詢監督，拖過6月6日罷免投票日；靠著議長、副議長都是國民黨籍，逃避議員問題改書面答覆；靠著沒有法令逼韓國瑜一定要參加公開說明會，再次逃避市民，「韓國瑜躲在少數韓粉包圍的人群裡，穿著國王的新衣，自得意滿。」

「但是一座城市的發展，能讓韓市長你一再逃避嗎？」陳冠榮表示，韓國瑜曾承諾過「高雄發大財」，然而「我們只得到高雄大漏氣。」韓國瑜上任後讓高雄這城市的銷售額一年少了1246億，大家可能不知道，這可是兩個金門縣的銷售總額、嘉義市半年的銷售總額。

陳冠榮說，韓國瑜曾經承諾過「青年返鄉」，結果卻只得到青年失業率提高，年輕人還是找不到工作。韓國瑜曾經承諾過「翻轉高雄港」，但韓國瑜執政後，市區最核心亞洲新灣區連三個大案子招商失敗。

▲▼高雄市長、被罷免人韓國瑜未出席罷免說明會。（圖／翻攝自高雄選委會）

▲高雄市長、被罷免人韓國瑜未出席罷免說明會。（圖／翻攝自高雄選委會）

陳冠榮痛批，韓國瑜曾承諾「6個月內解決淹水」，然而時間一延再延，從6個月變成1年，接著變成2年，現在又變成了3年，「每過一年，你給的期限就又會再多一年，下次從你口中聽到，你當上總統後高雄的淹水馬上就能解決，我也毫不意外。」然而市民要的是承諾落實，不是落空，不要一個逃避質詢、說謊成性、推託成習、詐欺專門的市長。

陳冠榮表示，韓國瑜為了對抗高雄市民而發起法律戰，聲請停止罷免程序，已經連續三次都被法院駁回；而且法院也明白表示，法律並無限制提議罷免收集時間，也就是證實，罷免行動每一個階段都是合於民主法制規範的。

陳冠榮認為，韓國瑜在罷免投票倒數8天仍不願意直球對決，還是堅持跟市民對立，提出抗告，「這種法律烏賊戰，已經完全沒有市長的格局。」法律戰、恐嚇戰、濫用行政資源的大灑幣戰，高雄人都經歷過了，「然而韓國瑜反民主手段，不會只有這些。」

▲▼罷韓案領銜人陳冠榮。（圖／翻攝自高雄選委會）

▲罷韓案領銜人陳冠榮。（圖／翻攝自高雄選委會）

陳冠榮說，根據各方情資顯示，他們猜測韓國瑜還有3個反民主最終手段，第一個是韓國瑜會跳出來說自己只做一任、不會再選，希望市民給他一個機會當完，「但是我們以目前情勢來看，韓國瑜本來就連任無望！」

陳冠榮說，第二是「下跪道歉」，國民黨多次勸說韓國瑜要道歉，但韓國瑜擠牙膏式的道歉，卻沒有達到預想中的效果，反而激怒了高雄市民，因此傳言幕僚勸說，要韓國瑜下跪道歉表示誠意。

「第三個也是最狠毒的一招！」陳冠榮表示，韓國瑜第三個反民主手段是「假辭職」，輿論不停猜測韓國瑜將在6月5日口頭請辭，讓大家誤以為不用去投票了，拉低投票率，但是「只要罷免沒過，韓國瑜就可以說自己沒有正式請辭，沒有白紙黑字公文書，所以可以正式留任。」

陳冠榮強調，這些都是讓人膽戰心驚的反民主奧步，讓大家以為不用去投票，「高雄人不要覺得這些是異想天開，不要以為這種下流招式不會出現，因為在台灣民主中不曾想過的，韓國瑜通通都做過了！」

陳冠榮痛批，大家不曾想過，韓國瑜會利用一年內不得罷免的法律假期去選總統；沒想過韓國瑜會叫大家不要投票，讓韓粉們得以分辨投票意願、群起而攻之，破壞秘密投票的基本精神；更不曾想過韓國瑜的黨羽會帶頭威嚇，伴隨著韓粉一起恐嚇所有去投票的人會被監視、做記號，威脅窮苦人家福利受到影響！

「韓國瑜你都搞出來了！所有反民主的狗屁倒灶爛事，韓市長，你都做盡了！」陳冠榮表示，雖然韓國瑜的信用早已破產，承諾也沒人相信，但還是藉由此場合呼籲韓國瑜不要逃避、要正式回應，到底會不會假辭職？會不會用假辭職來讓大家錯失投票權？「不要逃避，Yes or No？」

▼Wecare高雄自製罷免韓國瑜說明會精簡圖卡。（圖／翻攝自Wecare高雄臉書粉專）

▲▼Wecare高雄自製罷免韓國瑜說明會精簡圖卡。（圖／翻攝自Wecare高雄臉書粉專）

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