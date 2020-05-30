獨撐整場罷免說明會！陳冠榮持「落跑中」牌子…怒喊：韓國瑜再次突破下限

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記者袁茵、蘇晏男／高雄報導

罷免高雄市長韓國瑜投票將於6月6日登場，高雄市選委會於30日舉辦「高雄市第3屆市長罷免案公辦電視罷免說明會」，《ETtoday新聞雲》進行全程直播。由於韓國瑜確定缺席，一人獨撐全場的罷韓案領銜人陳冠榮怒嗆，韓國瑜再次突破自己下限，並且拿出韓國瑜照片，一旁寫著「落跑中」。

陳冠榮在第一輪說明中提到，很遺憾韓國瑜沒有出席這場說明會，韓國瑜不敢面對高雄全體市民，雖然今天他在這裡一人唱獨角戲，但這完美驗證了韓國瑜一直以來的反民主作風，雖然失望但毫不意外，「韓國瑜再一次突破自己下限。」

陳冠榮敬告韓國瑜，「民主不是你的自助餐！」韓國瑜去選總統時三番兩次要對手出來辯論，還說越快越好，最後如韓國瑜所願，辦了3場，韓國瑜的競爭對手都尊重民主，沒人缺席；反觀韓國瑜被罷免時，這場市民給他的考試，韓國瑜在筆試中選擇找槍手答題複製貼上，口試直接選擇不出席，出來投票也從韓國瑜口中變成不對的事情。

陳冠榮批評，「有利你的就說民主政治、踴躍出來投票，不利你的就萬般阻撓威脅，讓大家不敢出來投票！民主從來不是你的自助餐！你想遵守的規則才是規則，你不想遵守的就讓別人不敢遵守！」高雄不是韓國瑜的配菜，但韓國瑜反民主作為真的罄竹難書。

▼罷韓案領銜人陳冠榮。（圖／翻攝自高雄選委會）

▼高雄市長、被罷免人韓國瑜未出席罷免說明會。（圖／翻攝自高雄選委會）