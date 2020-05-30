嘉市公有市場獲經濟紓困千萬補助款　用以市場硬體優化

▲東公有零售市場以美食聞名，遊客眾多幾無斷炊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠疫情衝擊經濟，經濟部推出公有市場設施改善補助要點，以優化市場環境，改善相關設施功能。其中，公有市場環境優化振興措施部分，嘉義市第一時間以最高額度500萬提出申請，月中獲經濟部核定，各公有市場合計共獲得近新臺幣1千萬元左右的補助款額度，搭配地方自籌款約新臺幣2百多萬元，將用以改善嘉義市東、西公有零售市場、保安攤販集中場等3個市場的基礎設施。建設處目前已積極籌辦中，預計將於2020年底前，完成3處市場的整修工程，盡量以不影響攤商營業的方式施作，讓公有零售市場以更整潔、明亮的面貌服務市民。

▲保安攤販集中場現況 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府建設處表示，先前已針對公有零售市場以「安全設施」、「衛生設施」、「整潔明亮設施」等設施面向，先行評估環境優化的個別需求，並提出前後排序。此次通過核定的中央補助加上地方自籌金額達新臺幣1千萬元左右，其中，西公有零售市場更獲得中央最高全額500萬元的補助款。

▲西公有零售市場更獲得中央最高全額500萬元的補助款。 （圖／記者翁伊森翻攝）

「汰換天花板、路面，LED燈具節能又明亮。」在西公有零售市場的部分，由於市場路面、天花板，以及照明設備都較老舊，此次將汰換天花板、修復2樓路面地坪75坪。並因應西市場照明不足的部分，汰換照明設備、更新約120坪採光設備。

▲東市場首次克服舊市場設備種種困難，將規劃在美食攤位區域「安裝油煙處理及排放設 。（圖／記者翁伊森翻攝）

而東公有零售市場以美食聞名，遊客眾多幾無斷炊，攤商烹飪時會產生過多油煙，雖已更新及增設排風系統，仍無法有效排除油煙。首次克服舊市場設備種種困難，規劃在美食攤位區域「安裝油煙處理及排放設施，解決油煙排放問題非夢事。」且為因應年長者需求，將進行公廁馬桶改善工程，將蹲式馬桶改為坐式馬桶。

另外，保安攤販集中場則將改善通道，設置防滑磁磚、架設輕鋼架鐵纖天花板、並進行油漆工程與增設LED照明燈具，以明亮市場環境。

市府藉由此次環境優化振興補助，預期效益包含提升市場安全、衛生及整潔明亮度，使購物環境及食品安全更安心。並藉由新增設施，提升消費者信心，增加到市場採購商品的意願。且預期保障市場攤商正常營運，並增加來客人潮與總體營業額。

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