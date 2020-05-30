9歲男童發明紙牌遊戲「大賺3300萬」　爸媽都要叫他一聲老闆！

▲小四男童發明的紙牌遊戲，在疫情期間攻上亞馬遜排行。（翻攝自Taco vs Burrito臉書）

圖文／鏡週刊

美國西雅圖一名9歲的小四生，靠著他7歲設計的紙牌遊戲，短短一年多賺進了110萬美元（約新台幣3,300萬），爸媽幫他成立了一家公司。雖然貴為大老闆，但他如果想買玩具，還是得靠幫忙做家事來賺取零用錢。

《西雅圖時報》（The Seattle Times）報導，目前就讀小學四年級的亞歷克斯巴特勒（Alex Butler），7歲設計出紙牌遊戲「Taco vs Burrito」，熱門到一度登上亞馬遜紙牌遊戲類第一名，光是2019年就賺進了整整100萬美元（約新台幣3,000萬），上市迄今總收入達110萬美元（約新台幣3,300萬）。每賣出一組遊戲，他可賺進20美元（約新台幣600元）。

亞歷克斯的父母為他成立了一家公司「Hot Taco」，由母親萊斯利皮爾森（Leslie Pierson）擔任總裁、父親馬克巴特勒（Mark Butler）擔任副總裁，紙牌遊戲的營收都用於維持公司營運。亞歷克斯擁有公司絕大部分的股份，不過在他成年以前，父母擁有公司的投票權。母親幽默地說：「他是個很隨和的老闆，不太會騎到我頭上」。

▲亞歷克斯設計的紙牌遊戲「Taco vs Burrito」，一度登上亞馬遜紙牌遊戲熱銷第一名。（翻攝自Amazon）

近來因為新冠肺炎疫情人們只能宅在家，遊戲類商品都熱銷到缺貨，「Taco vs Burrito」也不例外，銷量頓時爆增10倍。不過，亞歷克斯手頭並未因此變得比較寬裕，因為父母只在初期給他銷售額的1%當零用錢，還要分配成儲蓄和捐款，所以他平常得靠幫忙做家事來賺取零用錢，例如整理床鋪、摺棉被等等，才能買到自己想要的玩具。

目前亞歷克斯正在為「Taco vs Burrito」製作更多零件補充包，而他設計的第二款遊戲也已經開放預購，預計將在今年10月上市。



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