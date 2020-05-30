脫衣女郎轉戰線上產業！她為生計拍AV...哄睡女兒後「速回色情訊息」

▲美國31歲脫衣女郎艾倫·斯坦格（Elle Stanger）。（圖／翻攝自IG／stripperwriter，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，各行各業都收到影響，各國都有失業人數攀升的趨勢，其中「脫衣女郎」的職業也受到波及。美國俄勒岡州波特蘭市的31歲脫衣女郎艾倫·斯坦格（Elle Stanger）表示，現在必須轉戰線上產業，像是網路直播、與廠商合作的線上成人節目等。

綜合外媒報導，艾倫·斯坦格是一名脫衣女郎和性愛作家，並育有一名8歲的女兒，「我從女兒3歲的時候就告訴她，媽媽的工作是跳舞跟別人聊天。」儘管艾倫以身為性工作者感到自豪，但也不希望女兒看到自己的工作，「當媽媽和在成人行業工作是兩回事，不會重疊的。」

在疫情期間為了撐起家計，艾倫必須從脫衣女郎轉戰線上產業，像是網路直播、與廠商合作的線上成人節目等。她表示，當女兒交給孩子的爸照顧的時候，她會拍攝成人影片，或是哄女兒上床睡覺之後，開始發送、回覆色情訊息來獲得贊助。

雖然性工作者常常會被社會貼上異樣標籤，但艾倫卻認為，她的工作就好比是一個「無執照的治療師」，讓她成為一個更好的媽媽，「身為一個性工作者，讓我更有同理心」。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

疫情期間不敢出門使用票券嗎？還是買了很多票券擔心過期不能使用？趕快整理來這邊兌換東森幣，讓你的過票復活購買其他商品。 請點此處