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川普全面反中「中國搶劫美國無人能及」　竟內藏「選舉語言」？

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美國總統川普星期五白宮發表談話，重砲抨擊中國侵蝕香港自治地位。（網路截圖：白宮網站）

圖文／鏡週刊

美國總統川普星期五在白宮發表談話，重砲轟擊中國，從商業間諜、隱瞞疫情、到鎮壓香港等行動，並宣布美國將採取一連串報復措施。

川普措辭強硬的程度實屬罕見，逐步取消香港特殊待遇和終止美國與世衛合作，對全球局勢影響更不可謂不重大。有媒體認為，這是美中全面對抗的開始。不過，《彭博新聞》指出，川普也預留了雙方降溫的空間。

川普星期五的談話，不改一貫大砲風格，對中國的批評毫不留情。他形容中國「搶劫美國過去從無任何人能及」，「掠奪了我們的工廠」、「扼殺」美國的產業。

川普批評中國間諜竊取產業機密，指控中國「非法宣稱在太平洋的領土」，推動香港版的國安法「嚴重損害香港的自治地位」，用「一國一制取代了一國兩制」。他宣布將不再給予香港在貿易的特殊地位，同時要取消對香港引渡、經貿、旅遊和關稅的特殊待遇。

另外，川普也宣布美國要退出世界衛生組織，指控中國「完全操控」了這個有194各會員國的組織。他說中國施壓世衛「誤導全世界」關於病毒的起源。

雖然川普的砲火猛烈，不過《彭博新聞》認為他對於制裁北京的措施缺乏明確的針對性。例如對取消香港的特殊貿易地位並沒有交代多快會生效，以及有多少項目可得到豁免。

另外，川普也承諾對「直接或間接涉及」傷害香港自治地位的中港官員祭出制裁，但是他並沒有明白點出名單會包括哪些人。白宮方面也尚未決定由哪個部門來負責執行這些行動。

川普提到要終止和世衛組織的關係，以及暫時禁止和中國「軍民融合策略」相關的中國學生及研究人員入境。不過川普這週早早就宣示想對香港局勢作出回應，川普打擊中國的力道顯然不到市場原先憂心的程度。例如，川普並未提到要解除今年1月美中簽訂的第一階段貿易協定。

美國保守派智庫「企業研究院」的中國專家史劍道 （Derek Scissor）在《彭博》的訪問中說，「關於中國方面，（這些談話）對總統並沒有任何約束力」「在香港政策方面，這是個空話（non-event）。什麼都沒發生。」

川普的談話沒有提到他要採取行動的重要細節，不過他措辭的語調標誌了美中敵對態度的升高。「戰略暨國際研究中心」的中國專家白明（Jude Blanchette）在彭博的訪問中說，這將更加深北京方面的看法，認定「美中關係還沒有找到最低的底線」。

CNN也提到，美國的疫情死亡人數突破了10萬，美國國內最大的新聞則是警察暴力導致黑人死亡，引發全國各地連日的示威抗議，華府的示威甚至讓白宮周邊一度封鎖。川普星期五的談話對兩個事件完全未置一詞，卻集中火力猛轟中國的威脅，並大讚自己「百分之百」正確的防疫封鎖政策。

白明在彭博的訪問就毫不客氣的評論，認為川普的談話「只是選舉語言」，「同樣的語調和節奏會一直延續到11月」。

參考資料：CNN, New York Times, Bloomberg


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