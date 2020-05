明尼蘇達州公共安全部：示威群眾對軍警開槍　離開街上回家「否則逮捕」

▲明尼蘇達州施威活動,驚傳有示威者對執法人員開槍。(圖/達志影像/美聯社)



記者林彥臣/綜合報導

抗議警方對黑人男子佛洛伊德(George Floyd)執法過度,美國明尼蘇達州爆發群眾示威。明尼蘇達州公共安全部在推特上表示,有示威群眾對執法人員開槍,要求所有示威群眾離開街上回家,否則逮捕。

明尼蘇達公共安全部在推特上表示,在示威行動中,有人在第五區附近,對執法的國民兵與警員開槍,目前沒有軍警受傷,所有施威群眾離開該地區回家,否則逮捕。

明尼蘇達公共安全部強調,在該地區部署了350名軍警人員,所有人離開該地區,以便執法人員清理該處,並確保執行宵禁措施。

明尼蘇達公共安全重申,在該地區已經逮捕了幾名不遵守宵禁的人,所有人離開該地區。

►美容大王「夏日鎮靜神水」超低價!免費送眼霜~

►有沒有過期的票券,點這邊讓你的過期票「復活」!

Shots have been fired at law enforcement officers near the Fifth Precinct during the operation. No troopers or officers have been injured. Leave the area or you will be arrested. #MACCMN