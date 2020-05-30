世衛其實不能「說退就閃人」　 川普恐又丟爛攤給國會

▲美國總統川普斷開WHO。（圖／路透）



文／中央社華盛頓29日綜合外電報導

美國總統川普今天以中國完全掌控世衛組織及世衛拒絕改革為由，宣布中止與世衛的關係並將金援轉到別處。但世衛章程沒有規範退出機制，外界認為川普可能又是把難題丟給國會。

國際危機組織（International Crisis Group）聯合國事務主任高文（Richard Gowan）表示，不像美國在2019年退出的聯合國教科文組織（UNESCO），世界衛生組織（WHO）章程不含正式的會員國退出機制。

高文說：「我猜包括美國本身在內的世衛創始國們，當年覺得會有成員國想退出是件荒唐的事。以實際面向來看，美國可純粹中止撥給世衛的全部款項，進而理論上就失去表決權。」

美國聯邦參議院衛生委員會主席、田納西州共和黨籍參議員亞歷山大（Lamar Alexander）表示，他不同意川普的決定。他還說：「肯定有必要對世衛處理冠狀病毒疫情可能犯下的錯誤詳加檢視，但這樣做的最佳時機是等疫情過後，不是疫情還在持續中。」

▲瑞士日內瓦世界衛生組織總部。（圖／路透社）

美國媒體Vox報導，白宮一名高層官員對川普能否逕自率美國退出世衛，覺得「不無疑問」，但很可能川普就是無限期凍結資助世衛，讓國會去強制撥款。但在當前的政治氣氛下，國會是否會不顧白宮反對，硬要撥款給世衛組織，不無疑問。

從美國法律來看，川普身為總統，有權率美國退出任何一個他想放棄的條約，但從國際法看，世衛章程並沒有退出的條款。

因此，頂多依據當年美國加入世衛組織的國會聯合決議規定，要在正式退出前12個月通知國會，並要付清退出當下財政年度應給世衛的款項。

美國財經媒體CNBC報導，目前不確定川普要根據什麼機制中止金援世衛，這些款項大部分由國會批准撥出，對於已經通過的資助撥款，總統通常無權片面轉移。

喬治城大學國際衛生法教授高斯丁（Lawrence Gostin）在推特發文表示，川普此舉是「違法的」，因為停止金援需要國會批准，但國會已經批准了款項。

外交政策專家曾表示，美國退出只會讓中國在世衛的影響力更大。

約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）資深學者艾達佳（Amesh A. Adalja）表示，實務上川普的決定不大可能改變世衛的運作。

艾達佳還說：「從象徵意義或道德觀點來看，在疫情仍在大流行期間這麼做是錯誤之舉，且看起來是我們在卸責美國沒做好的疏失，並怪到世衛頭上。」（譯者：陳亦偉／核稿：陳彥鈞）