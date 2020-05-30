「東區ZARA」前拍SWAG！下班時間停紅線車震　直播主自豪解成就

▲SWAG知名女直播主沐沐，選在東區ZARA前車震拍愛情動作片，在平台上推出引熱議。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／CTWANT

知名成人影音平台「SWAG」2016年成立後掀起一陣風潮，平台中以眾多女直播主敢脫敢秀出名，而其中一名女直播主「沐沐」，去年10月在東區知名服飾店「ZARA」大門前模仿日本A片「Magic Mirror號情節」，公然車震。此片引發警界高層震怒，將沐沐約談到案並函送法辦。

所謂Magic Mirror號（日語：マジックミラー号），又簡稱MM號，也稱魔鏡號，是一輛由日本成人電影商製作的移動式攝影棚，該攝影棚以貨車改裝而成，車廂的玻璃外面是一面鏡子，看不進車內，可是車內的人可以從內看見外面。通常被用於拍攝A片使用，也偶爾用來拍攝惡搞影片。

▲沐沐在推特上宣傳此片，解鎖成就後的她，還要網友提供更猛的點子供她拍片。

本刊調查2019年9月某日傍晚5時許，太陽正準備下山，大安區忠孝東路四段ZARA忠孝店前人來人往，由於這裡是捷運出口之一，擠滿許多放學的學生，以及準備下班的民眾。

這時，一輛車緩緩停在ZARA正門口紅線區，車內正是穿著清涼的SWAG女直播主沐沐，「你說你現在想要？」沐沐說著台詞，下一幕就是幫攝影師兼男主角上「音樂課」，接著兩人就在ZARA門口的禁停區，展開7分鐘的愛情動作片，激烈的動作造成車子不斷搖晃。

為了讓過程更刺激，男主角還故意變換「壞壞」姿勢，強迫沐沐臉部朝窗，直視相距不到2公尺，搭乘捷運手扶梯上的男女們，甚至幾度與民眾對到眼，不過人人趕著下班下課，似乎沒人多留意「魔鏡號」，但車內的男女主角心情緊張，羞恥度爆表，男主角邊「做」還邊喊「這樣母湯，真的太刺激了」。

本刊調查，這段總長將近7分鐘的車震影片，去年10月在SWAG上架後，引起眾多網友們討論。其實，這是直播主沐沐「整個城市都是我的野戰場」系列之一，特意選在台北最熱鬧的東區拍肉片。

而沐沐本人也在自己的推特宣傳此片，網友留言爆炸，沐沐「解鎖成就」表示，當時心臟怦怦跳，「真的超刺激，好怕上電視」，而經歷這次挑戰，沐沐似乎口味越來越重，還反要網友提供「更猛的IDEA可以實踐」。

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