解決機車亂停問題…人行道上畫停車格！澎湖縣「創意政策」網譙爆：有夠白癡

▲澎湖縣新規劃的機車停車格，居然畫在人行道上，讓行人變得沒有行走空間，招來一面倒的批評。（圖／翻攝臉書）

圖、文／CTWANT

這種「創意」的停車格你看過嗎？台灣的離島澎湖縣，是由90個大小不同的島嶼所組成，由於每個島嶼的面積都不大，因此島上居民多以機車為代步工具。最近當地警方為了整頓交通市容，解決民眾亂停機車的問題，在澎湖的蛋黃區規劃新的機車格，但讓當地民眾不解的是，新畫的機車格，居然畫到「人行道」上，讓行人完全沒有走路空間，還在臉書標註「機車有秩，安全無慮」，讓大家都看傻了眼，狂罵「這是什麼鬼東西」、「有夠白癡」、「哪個奇葩設計的」。



▲澎湖縣新規劃的機車停車格，居然畫在人行道上，讓行人變得沒有行走空間，招來一面倒的批評。（圖／翻攝臉書）

澎湖警方近日在「菊警局長室」臉書專頁貼文，向澎湖縣民報告「蛋黃區機車格劃設進度」，提到至5月27日止，新增劃設了600格新的機車停車格，並附上照片，展示實施成果。







▲澎湖縣新規劃的機車停車格，居然畫在人行道上，讓行人變得沒有行走空間，招來一面倒的批評。（圖／翻攝臉書）

結果大家發現，警方竟然把新規劃的機車格，全部畫在「人行道」上，還發文提醒駕駛，要把機車確實停到人行道的停車格內，共同打造美好的市容。這項「建設成果」一公開，短短時間內，招來一面倒的負評，網友們紛紛湧入留言，大批「請問要怎麼行走這種『人行道』？」、「這哪個奇葩想出來的？」、「這是什麼鬼東西？是把嬰兒推車、身障人士還有行人都當塑膠？」、「笑死人的市政」。

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