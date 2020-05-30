「ZARA野戰」SWAG正妹起底！從東區打到河濱　小隻馬生財有道

▲身高152公分的沐沐，「小隻馬」的身材以撒嬌系女友，成為SWAG上知名女直播主之一。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／CTWANT

知名SWAG女直播主沐沐，身高152公分，「小隻馬」的身材，以撒嬌系女友、百變大膽吸引許多粉絲關注。她的拍攝題材非常多元，包括「我的機器女友」、「整個城市都是我的野戰場」、「沐沐狗狗」等系列，每支片子幾乎都超過千人觀賞，去年10月推出的「城市野戰場系列」，在東區ZARA前車震，更讓沐沐「一炮」而紅。

本刊調查，就因為「城市野戰場系列」第一支片子轟動江湖，今年3月初沐沐又上傳第二支35分鐘的「慢跑女孩公園運動篇」。這次地點移師河濱公園，沐沐穿著運動背心露出小肚肚加上超短褲，正在慢跑的她香汗淋漓，正當如廁時，卻遭一名癡漢跟蹤狂尾隨進入公廁猥褻，沐沐半推半就下和對方在公廁內大戰兩回合。這次的野戰系列也佳評如潮，在SWAG上就有5千多人付費購買。

▲「城市野戰場系列」第一支ZARA前車震，引起老司機熱議，第二支則在河濱公園公廁內實戰，也令老司機佳評如潮。



本刊調查，SWAG平台的女直播主為了賺鑽石、也就是賺收入以及斗內（打賞），都必須不斷「變花樣」拍片，因此沐沐拍了許多包括「按摩師」、「我的機器女友」、「整個城市都是我的野戰場」、「沐沐狗狗」等系列，其中「我的機器女友」，內容是沐沐經主人調教，化身性愛機器人，共2支影片分1、2集，都超過2千人觀看。

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