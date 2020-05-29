離婚2天色誘「分手炮」！新竹女拿25公分利剪...怒斷風流前夫下體沖馬桶

▲陳男遭前妻「斷命根」，哀嚎著被送上救護車。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新竹1名黎姓婦人（59歲）不滿陳姓前夫（57歲）才離婚2天，就另有交往對象，假意邀對方回來「敘舊」，趁巫山雲雨之際，拿出預藏的剪刀，硬生生將陳男生殖器剪下，還丟馬桶沖掉，導致對方生殖器僅剩1公分。盛怒的她不滿足，還取出鹽酸要潑前夫，所幸陳男躲進浴室報警才得救。歷經審判，高院今依《家暴重傷害罪》判刑8年，仍可上訴。

據悉，黎女、陳男當年結縭時都是「二婚」，各有小孩，但婚後男方好吃懶做，全靠女方當廠工、清潔婦養家就算了，竟還背著老婆在外拈花惹草，黎女才於去年下定決心離婚。

但離婚後才2天，黎女就得知陳男又有了新女友，想起過往的種種委屈，讓她決定執行「報復計畫」，去年7月24日晚間，黎女以敘舊、吃晚餐為由，邀前夫回家小聚，之後雙方發生性關係，黎女趁陳男「一柱擎天」之際，拿出預藏在床墊下、約25公分的工業剪將他命根子剪斷，痛得陳男當場倒在血泊中哀嚎。

黎女見狀仍未消氣，先將陳男命根子丟進馬桶沖掉，再拿出預藏的鹽酸想潑灑他，雙方一陣子追逐後，陳男躲進浴室將自己反鎖，打手機驚慌報警求救。警消趕到時，黎女並未逃亡，反留在現場不斷對警方強調「人是我殺的」，並一度打算仰藥輕生，所幸被警消阻止。

該案檢方認定黎女有殺人犯意，依殺人未遂罪嫌將其起訴，一審時，院方改判黎女《家暴重傷害罪》8年，案經上訴二審，雖檢方一度向高院表示「黎女至今未道歉，未取得被害人原諒」，請求院方加重刑度，但遭高院駁回，仍維持一審8年刑期，可上訴。

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