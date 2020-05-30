美擬驅逐千名共軍背景留學生！趙立堅嗆「政治迫害」：川普要食言而肥？

▲中美關係持續升溫。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

傳川普政府正考慮註銷具有解放軍背景的中國研究生簽證，影響人數估計達到3000人。對此，中國外交部發言人趙立堅昨（29）日表示，「美方是不是打算食言而肥？」若此事真的發生，這將是赤裸裸的政治迫害和種族歧視，嚴重侵犯中國留學人員人權。

中國外交部例行記者會上，《法新社》記者問及，有消息指出，川普政府正考慮取消數千名中國研究生的簽證。中方對此有何評論？

趙立堅表示，川普過去才說「美國人民非常尊敬和喜愛中國人民，中國留學生對美國教育事業非常重要，美方將保護好在美中國公民包括中國留學生」，但現在消息傳出是否代表「美方打算食言而肥？」

「美方在中美人文交流領域採取的一系列消極錯誤言行，與美方自我標榜的開放自由等理念完全背道而馳，給中美正常人文交流與人員往來帶來嚴重消極影響，暴露出美國內一些人根深蒂固的冷戰零和思維。」趙立堅質疑，這是不是「美國歷史上臭名昭著的麥卡錫主義正在回潮？」

他認為，如果美國政府公然採取損害中國在美留學人員合法權益的措施，將是赤裸裸的政治迫害和種族歧視，嚴重侵犯中國留學人員人權，並強調「我們敦促美方恪守美領導人有關承諾，立即停止利用各種藉口對在美中國留學生的無端限制和打壓」。

《紐約時報》日前引述不願具名的官員指出，川普政府正考慮註銷部分中國研究生的留學生簽證，因為他們個別的母校都是與中國解放軍有直接關聯的大學院校。官方統計，若政策確實執行，美國將可能會把至少3000名留美中國研究生驅逐出境，以防他們在美進行情報工作。

報導稱，川普政府內部還在就此事討論中，若真的將3000至5000名大學具有解放軍院校背景的中國研究生驅逐，將會對全美超過30萬的中國留學生造成影響，而這個群體是美國境內最大的單一外國留學生群體。

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