台灣「通姦除罪」登上國際！　路透社：繼南韓、印度取消婚姻不忠禁令

▲台灣通姦除罪化，登上國際媒體報導。（圖／記者林育綾攝）



記者林彥臣／綜合報導

司法院大法官在29日做出釋字791號解釋，宣告刑法239條「通姦罪」違憲，正式宣告台灣通姦除罪化。相關話題也登上國際媒體，《路透社》報導指出，台灣法院裁定通姦除罪，具備里程碑的意義。也是繼南韓、印度之後再一個除罪的亞洲國家。

根據《路透社》報導，台灣憲法法院周五在一項具有里程碑意義的判決中將通姦罪除法化，該判決旨在維護人身權利和隱私，取消了一項被人權活動人士認為是「歧視婦女」的法律。

報導指出，繼2015年的南韓和2018年印度之後，這個民主島成為亞洲最新一個取消婚姻不忠禁令的地方。通姦罪的規定，代表與已婚者與另一個已婚者或未婚者發生性行為，可能面臨長達1年的監禁。

司法院秘書長林輝煌表示，通姦罪在維持婚姻關係方面提供的幫助有限，國家權力干涉人們的婚姻實際上對婚姻產生了負面影響，通姦罪違反了人的性自主權，並且「嚴重侵犯了隱私」。

▲2019通過的同婚與2020的通姦除罪，都遭到右派保守人士的強烈反對。（圖／記者李毓康攝）



儘管擁有自由與人權燈塔的聲譽，長期以來保守團體一直認為，法律對於維護婚姻是神聖而不可或缺的存在。總統蔡英文從2016年起，就承諾實現同性婚姻，在去年同性婚姻合法化之後，右派激進分子就嘲諷，該項裁決為台灣改革奠定了「新的里程碑」。

但是也有另一派人長期以來，一直質疑這一項法律，人權人士認為，這是一項過時並且侵權的法律，所以他們向法官提起了20多次的請願書，要求對這項法律進行解釋。

儘管在台灣，通姦的情況很少成立，但活動人士說，實際判例對婦女造成的傷害不成比例，因為在婚姻糾紛中經常使用指控威脅向婦女施加壓力。

目前包括在美國的某些州，通姦依然被視為犯罪行為。

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