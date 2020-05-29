運輸無障礙！交通部補助北高6千萬　擴增63輛「通用計程車」

▲交通部擴增通用計程車。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李宜秦／台北報導

通用計程車配有輪椅升降台或活動式斜坡道，方便身障人士搭乘。交通部表示，已核定補助台北市1,946萬6千元、高雄市3,950萬7千元，共近6000萬，辦理「通用計程車」擴增推動計畫，兩市共計可增加63輛通用計程車，預計12月底上路。

交通部表示，目前全國通用計程車持續提供營運車輛數達980輛，台北市、高雄市已分別有301輛、272輛通用計程車，於108年度分別提供無障礙運輸服務20萬8,145趟次、46萬零34趟次，成效良好，因此交通部今年再核准補助臺北市政府及高雄市政府分別評選業者新購20輛、43輛通用計程車，以及提供駕駛申請營運獎勵金、刷卡機租用費等。

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▲通用計程車配有無障礙設施。（圖／ETtoday資料照）

依據交通部補助通用計程車作業要點，新購置計程車含輪椅升降臺或活動式斜坡道，每輛車最高可補助40萬元；駕駛每月提供50趟次以上無障礙接送服務，每趟即可申請50元營運獎勵金，每月最高5千元；此外，為鼓勵多元支付，也補助每月500元刷卡機租用費。

交通部呼籲，各地方政府加速推動通用計程車服務，持續輔導計程車業者參與通用計程車經營，並加強派遣效率，提高區域訂車成功率，以維護行動不便者搭車權益；另藉由乘車滿意度調查，以掌握通用計程車搭乘者之使用情形及監督業者營運狀況，以打造更優質之無障礙運輸環境。