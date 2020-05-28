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計程車「台北→墾丁」...網紅破費萬元！專家揭露真相：早就回本了

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▲▼愛莉莎莎成「台灣影片數最少的百萬YouTuber」 。（圖／翻攝自愛莉莎莎臉書）

▲百萬YouTuber愛莉莎莎。（圖／翻攝自愛莉莎莎臉書）

記者邱茀濱／綜合報導

百萬訂閱YouTuber愛莉莎莎日前發布的新影片，是她和朋友挑戰從「台北搭計程車到墾丁要花多少錢」的企劃，這趟路程長達450公里，車費甚至飆破萬元。不過，知名YouTuber不惜砸重本的企劃，看在專家眼裡其實都是收益秘辛，並進一步分析網紅賺錢的辦法。

愛莉莎莎表示，其實原本就有計畫要去墾丁玩，連飯店都訂好了，但礙於她的腳受傷，所以決定搭計程車南下，同時還能做個「最貴系列」，幫廣大民眾一解從台北搭小黃到墾丁到底要花多少錢。

請繼續往下閱讀...

▲▼從台北搭小黃到墾丁的花費。（圖／翻攝愛莉莎莎 Alisasa YouTube）

▲網紅實測從台北搭小黃到墾丁的花費。（圖／翻攝愛莉莎莎 Alisasa YouTube，下同）

愛莉莎莎於下午1點半左右離開台北車站，由於他們沿途有下台南吃小吃，因此到達墾丁時已是晚上9點多，最後跳表也顯示共需花費12,220元，司機列印出乘車證明後，拿支筆要愛莉莎莎簽名作紀念，並開心直呼「這佛祖給的單耶，永遠會記得妳！」

不過，《東森新聞》報導，專業網紅主持老師吳奇鴻對此分析，其實一般YouTube影片的5秒廣告都可以略過，但愛莉莎莎頻道裡的廣告都必須看完，因此以這支影片的70萬點閱率來說，她其實可以把2萬多紮實的放入口袋。

▲▼從台北搭小黃到墾丁的花費。（圖／翻攝愛莉莎莎 Alisasa YouTube）

不僅如此，吳奇鴻進一步解釋，影片裡其實還隱藏置入一些商品，網紅可賺35萬到50萬不等，所以零零總總加起來，超過萬元的車資早就已經回本了。

▲▼從台北搭小黃到墾丁的花費。（圖／翻攝愛莉莎莎 Alisasa YouTube）

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