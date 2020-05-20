補習班老師確診趴趴走！夫婦「相隔12日」乘坐同輛計程車...3天後中招了

▲ 爆發群聚感染後空蕩的梨泰院街頭。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

南韓夜店聖地「梨泰院」爆發新冠肺炎疫情，感染事件持續擴大，截至19日已有21日確診，其中包括一對中國夫婦，分別是53歲男性和48歲女性。根據調查，這對夫婦曾於16日乘坐了搭載過確診補習班老師的計程車，19日被確認染疫。

▲梨泰院酒吧MADE出現確診者，與龍仁案66動線並無重疊。（圖／路透）

據韓聯社報導，該位25歲老師A某任職於仁川某補習班，他於5月2日和3日曾2次前往梨泰院夜店，隨後出現咳嗽症狀，最終確診染疫，但最初在接受防疫部門調查時，不僅自稱無業，還隱瞞行程繼續上課。截至19日已造成包括11名學生，以及家長、同事等21人感染，更有一對中國夫婦無辜中招。

▲計程車成為病毒傳播地。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

調查顯示，A某曾於5月4日乘坐計程車，16日這對中國夫婦也乘坐了同一輛車，隨後於19日確診。值得注意的是，該輛計程車駕駛儘管全程都有佩戴口罩，但仍不幸染疫，甚至傳染給妻子與年僅4歲的孫子。為防止疫情進一步擴大，目前仁川市已經獲取與A某使用過一輛計程車的乘客名單，並對這143人開展新冠病毒檢測。

南韓中央事故對應本部說明，目前也在研議利用IT技術完善入場登記的方案，包括利用QR code、藍芽等方式自動登入顧客手機資訊，但因涉及個資問題，仍須進一步商議。

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