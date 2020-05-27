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小黃臨停「路口網狀線」乘客突開門　夫妻載童三貼撞上倒一地

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▲▼小黃臨停路口網狀線放乘客下車，造成3貼夫妻檔撞上受傷。（圖／翻攝自重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心）

▲小黃臨停路口網狀線放乘客下車，3貼夫妻檔撞上受傷。（圖／翻攝自重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心）

記者陳豐德／新北報導

職業道德在哪？新北市新莊區27日早上8時許一陣暴雨，陳姓計程車運將開車經過中平路時要放乘客下車，沒有緊靠道路右側臨停，竟直接在路口網狀線處讓乘客開門下車，騎車3貼載著8歲男童的夫妻檔反應不及，雙方發生碰撞，造成父子檔四肢多處擦傷，送往台北醫院急救，警方獲報到場處置並開出3張罰單。

據查證，當時陳姓運將（60歲）載著乘客李姓男子（24歲）沿著中平路，往五股幸福路方向行駛，並在路口網狀線處要放乘客下車，計程車未依規定緊靠路旁，而乘客李男從右側下車時也沒有察覺後方來車，並依照二段式開車門，導致詹姓騎士（44歲）載著老婆及兒子不及反應，雙方發生碰撞。

警方獲報到場後，將受傷的父子檔送醫急救，雙方經酒測值均為0，研判肇事原因係乘客未依規定開啟車門，傷者均無生命危險。警方也將依照道路交通處罰條例，針對計程車未緊靠右側臨停、機車駕駛三貼、計程車乘客開啟車門未依規定分別開出罰單舉發。

有民眾目擊車禍後，在臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」中貼文表示，小黃直接停路口不靠邊，還讓乘客下車，怒斥「一直強調要乘客小心，停路中間旁邊機車一台台過小心個屁，鬼打牆一直說乘客沒注意」，並提醒網友天雨路滑要有防禦駕駛觀念，別用生命捍衛路權。

網友也在底下回應嘲諷「雖說小黃停這樣不對！但乘客下車也要注意吧！」、「 無法接受為什麼要補助他們6萬」、「這種素質還拿補助」、「這個還算客氣，常常45度角斜插」、「還可以停靠在黃網區喔」、「是想說乘客自己不看車跟他沒關係」、「職業司機不代表是專業司機，普遍都不專業」、「以後停在高速公路叫客人下車也不意外」。

▼計程車停在路口，右側距離紅線還留有許多空間。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼小黃臨停路口網狀線放乘客下車，造成3貼夫妻檔撞上受傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

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