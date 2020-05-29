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馬英九槓蘇貞昌不發消費券　「馬政府審計部」打臉：經濟成長不如預期

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▲「馬政府時期」監察院審計部「中央政府振興經濟消費券發放特別決算審核報告」。（圖／讀者提供）

▲「馬政府時期」監察院審計部「中央政府振興經濟消費券發放特別決算審核報告」。（圖／讀者提供）

記者蔣婕妤／台北報導

前總統馬英九不滿蔡政府不發消費券，頻頻開嗆。不過，參與此次振興券規劃的黨政人士翻開當年「馬政府審計部」的決算審核報告，卻顯示「消費券經濟成長不如預期」，「馬政府的審計部打臉馬英九」。

新冠肺炎疫情趨緩，政府預計推出振興券促進消費。馬英九近日批評蔡政府不發消費券的決定，「不要因為消費券是我發的就不做了」。對此，蘇貞昌29日一早受訪時回應，「馬英九發的消費券，被監察院特別在事後審核的時候，已經明白指出它的替代性過高，對經濟成長沒有幫助，所以我們記取教訓，不再重蹈覆轍。」

對於馬英九不斷出來宣傳自己的消費券，黨政人士相當不以為然，他指出，2010年「馬政府時期」的監察院審計部所做的「中央政府振興經濟消費券發放特別決算審核報告」中，清楚顯示消費券的發放效果不如預期。

根據該份審核報告的「重要審核意見」評論，點出振興經濟消費券的發放，替代效果偏高。內文提到，「經問卷調查結果，評估消費券發放考量加碼效果後之替代效果，約67.41％，未考量加碼效果則高達76.06％，即民眾將消費券用於原日常支出約72.07％，民眾不會因有消費券購買較貴或較多商品，加碼消費效果未顯現，經模擬情境，消費券政策對本年度經濟成長率之貢獻約0.28至0.43個百分點。」大家都拿去買日用品，等於沒有幫助到需要紓困的商家，也沒有實質刺激消費。

「馬政府時期」的審計部評論消費券的效果，「以上情況顯示消費券之發放替代效果偏高，又消費券未能多次流通，乘數效果有限，致對經濟成長之貢獻未如預期，經函請行政院經濟建設委員檢討改善，作為嗣後擬定政策之參考。」

黨政人士表示，面對疫情衝擊經濟，政府採取紓困、振興兩階段作法，紓困主要要幫助「真正有困難的人」，振興重點則是放在促進經濟發展。當年馬政府時期的審計部對消費券的評論都清楚顯示效果不如預期，根本是「 馬政府自己的審計部罵馬英九的消費券」。

黨政人士強調，這次蘇貞昌對振興券的要求正是「好用、好領、好刺激」，要排除掉替代性消費才能真正的刺激市場經濟，替受到疫情衝擊的市場注入活水，要用最有效率也最便民的方式讓全民都能參與這次的振興經濟盛會。

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