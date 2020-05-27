反送中促港生來台數增6成　教育部：將用「專案」收港生

▲教育部表示，今年因反送中行動，港生光是透過個人申請管道報名國內大學人數增加50%。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

近期因香港局勢不穩定，台灣成為港生就讀大學的首選國家。教育部次長劉孟奇今（27日)表示，今年因反送中行動，港生透過個人申請管道報名國內大學人數已增加50%，聯合分發的報名部分，更成長高達117%，後續若港生還有需求，教育部將透過專案開放港生來台就學。

立法院財政委員會今日舉行全體委員會議，教育部就「國立大學校務基金之執行狀況與績效評比」進行專題報告，並備質詢，教育部由政務次長劉孟奇出席備詢。近日傳出，因近期香港局勢不穩定，今年比以往多了6成的港生報名台灣的大學。

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立委林楚茵針對香港學生來台就學議題，她表示，很多港生為了反送中上街頭，現在不敢到中國大陸就學，因此有訊息指出，如果「港版國安法」過關，預計會增加6成港生到台灣就學。對此，劉孟奇回應，反送中之後港生來台的數量就已大幅增加，今年個人申請報名人數已增加50%，聯合分發增加了117%，數量增加的滿明顯。

劉孟奇也說，台灣非常歡迎香港學生，雖然現在個人申請、聯合分發招生管道都已截止，但若有港生仍有來台需求，教育部將比照反送中時期，以專案方式再展開一波招生作業。



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