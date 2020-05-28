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第二件0元！小7再推振興優惠券　麥當勞、屈臣氏現金折抵券6/3起可使用

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▲7-ELEVEN第三波振興優惠券。（圖／業者提供）

記者陳涵茵／台北報導

疫情重創各大產業，業者等不及政府振興券，紛紛發起促銷與現金券活動促進消費，速食業者結合藥妝店與飯店跨界推出現金折抵券於今（28日）正式發放，超商業者第三波振興優惠券也將於6月3日起正式推出。

▲7-ELEVEN第三波振興優惠券。（圖／業者提供）

7-ELEVEN整合集團資源推2大振興經濟方案，包含0元商品、3大支付立折5%與「第三波振興優惠券」方案，振興優惠券索取方式包含紙本優惠券與電子優惠券，業者規劃第二件0元、第三件0元等五大省錢專區，其中0元商品數高達26項，一格券現用一次，讓民眾省荷。

▲7-ELEVEN第三波振興優惠券。（圖／業者提供）

業者表示振興優惠券第三波爆殺商品擴大品類，掌握颱風天囤貨商機，增加泡麵、米、罐頭等民生必需品，也將夏季必備的防曬及個人清潔用品納入，多達60種優惠組合。另外，康是美、21世紀風味館、聖娜多堡、Mister Donut、COLD STONE等五大企業一同響應優惠行列，活動從6月3日至7月5日止。

▲▼麥當勞5月28日開始發放異業結合5300元現金抵用券。（圖／記者屠惠剛攝）

▲5月28日開始發放異業結合5300元現金抵用券。（圖／記者屠惠剛攝）

除了小7振興優惠券，速食店、藥妝店與飯店業者聯手推出的「5300元現金抵用券」已於28日正式發放，全台限量250萬本，不限消費金額，買18元蛋捲冰淇淋也能獲贈一本，將連續發放四天，贈完為止，6月3日起可於麥當勞、屈臣氏、amba意舍酒店正式使用優惠。

▲▼麥當勞明天開始發放現金抵用券（圖／記者屠惠剛攝）

▲現金抵用券6月3日可正式使用。（圖／記者屠惠剛攝）

►麥當勞、屈臣氏、意舍酒店明搶先發「5300元現金抵用券」！全台限量250萬本
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