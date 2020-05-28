　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「麥當勞現金抵用券」開箱！使用規則曝光...他嘆：不用去搶　網秒懂笑了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼麥當勞明天開始發放現金抵用券（圖／記者屠惠剛攝）

▲現金抵用券6月3日可正式使用。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「連鎖速食霸主」麥當勞攜手屈臣氏、amba意舍酒店，推出總價值高達5300元的現金抵用券，從今（28）起至31日，發放限量250萬份，消息一出引發熱議。就有網友一早開箱，直言票券CP值普普，無須特地去搶，而網友看完也心領神回，紛紛吐槽「太沒誠意了吧！」

連續4天只要在麥當勞、屈臣氏實體門市消費，隨餐即附贈這本價值5300元的抵用券，內含200元麥當勞抵用金、100元屈臣氏抵用金、 2000元amba意舍酒店餐飲抵用金及3000元amba意舍酒店住宿抵用券，全台共250萬份，好康送完為止。

請繼續往下閱讀...

5300元抵用券懶人包：

●麥當勞
使用期限：6月3日-6月16日
使用規則：
10點半以前，單筆消費滿100元折10元
10點半以後，單筆消費滿200元折20元

●屈臣氏
使用期限：6月3日-6月30日
使用規則：單筆消費折扣後滿500元，折100元

●amba意舍酒店

餐廳部分
使用期限：6月3日-9月30日
使用規則：點特定雙人分享餐或四人分享餐，折1000元

住宿部分
使用期限：7月1日-2021年2月28日
使用規則：入住中房以上的房型，折1000元

▲網友分享心得。（圖／翻攝自PTT）

▲網友分享心得。（圖／翻攝自PTT）

這名網友在PTT分享心得，針對麥當勞部分，他認為兩人吃比較能達標，而屈臣氏是當中最實用的，至於飯店部分，他去查了一下原價，覺得折完還是普普，況且國旅也是去台北以外的地方，「每間店的券量似乎不多，CP值普普，不用特意去搶。」

po文掀起熱烈回響，鄉民紛紛表示，「真的普通」、「嗯，有很大的進步空間，謝謝分享」、「我看這券根本不用搶吧」、「超沒誠意的」、「真的不用搶，我已經拿到兩本了」、「屈臣氏超多不能一起用CP值蠻低的」、「這真的是我ok，你先領了」、「早上也拿到一本，但真的覺得有點空虛」。

●好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】
 

ET快訊
快訊／「港版國安法」成定局！　陸人大正式表決通過
快訊／明年行事曆公布！　「3天以上連假」有8次
「台中人超難相處」　大尺度網紅哭沒粉絲幫…走4小時才到火車站
《逃出絕命鎮》男星癌逝！　演活角色…導演讚：真正的專業演員
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

聰明人「長得比較醜」？台大生傻眼回應：為荷包要忍住...國中妹秒補刀

南韓地鐵貼「神秘腳印貼紙」　她曝暖心用意...網敲碗：台灣很需要跟進！

「麥當勞現金抵用券」開箱！使用規則曝光...他嘆：不用去搶　網秒懂笑了

藍綠縣市都要「順時中」　黃偉哲：防疫五月天伴手禮準備好了！

大學開放陸生返台「待教育部規劃時程」　陳時中：一樣要居家檢疫14天

連續46天無本土病例！　新冠肺炎「只剩14人住院中」

陳時中：住院7日以上　每天開放「1時段、2人」探視

影／香港人道救援方案！　陳時中：入境要遵守檢疫規定

豪大雨排水護岸潰堤！　雲林台西養殖區戶損失慘重邊講邊哭　　

豪雨炸全台「土石流黃色警戒39條」　台中、南投注意！

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

聰明人「長得比較醜」？台大生傻眼回應：為荷包要忍住...國中妹秒補刀

南韓地鐵貼「神秘腳印貼紙」　她曝暖心用意...網敲碗：台灣很需要跟進！

「麥當勞現金抵用券」開箱！使用規則曝光...他嘆：不用去搶　網秒懂笑了

藍綠縣市都要「順時中」　黃偉哲：防疫五月天伴手禮準備好了！

大學開放陸生返台「待教育部規劃時程」　陳時中：一樣要居家檢疫14天

連續46天無本土病例！　新冠肺炎「只剩14人住院中」

陳時中：住院7日以上　每天開放「1時段、2人」探視

影／香港人道救援方案！　陳時中：入境要遵守檢疫規定

豪大雨排水護岸潰堤！　雲林台西養殖區戶損失慘重邊講邊哭　　

豪雨炸全台「土石流黃色警戒39條」　台中、南投注意！

防疫股狂炒背後暗藏殺機！　謝金河呼籲主管機關不能漠視

林秀琴爆解約8天「發聲感謝經紀人」：合作期間很愉快

電視台證實！舒子晨慘丟《食尚玩家》主持棒

柯文哲滿意度墊底　黃珊珊稱因政治氛圍「不順時中大家覺得不應該」

不放孟晚舟　看懂加拿大如何在美中角力下夾縫求生

【奧斯塔羅】 最近有小人放冷箭嗎？

聰明人「長得比較醜」？台大生傻眼回應：為荷包要忍住...國中妹秒補刀

快訊／「港版國安法」成定局！　陸人大「2871:1」正式表決通過

反對港版國安法！　何韻詩稱被列「噤聲名單」：現在是戰爭

首家金控力挺國旅！　國泰金砸4.4億提供逾5萬員工國內旅遊

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

還原「2隻海戰車4140元」始末遭酸　布袋老闆想哭

網紅搭小黃到墾丁！上萬元天價司機爽翻

快訊／大雷雨再炸3縣市！　網驚：海線雨倒得很兇猛

卡卡兒869字槓上咖啡店：我就是蠢！

繳費699給1200！同行壞笑：找5張100

台中人很龜毛　網紅哭沒粉絲幫

快訊／「大雷雨」襲9縣市！　民眾嚇醒：天破洞了

中千萬發票　幸運得主爽到說溜嘴

雷雨胞移入！北北基16縣市豪大雨　全台再下2天

媽手機壞了她裝不在意　偷給驚喜結局超鬧

快訊／大雷雨炸不停！高雄岡山水淹成小河

更多熱門

相關新聞

察覺自己「真的老了」的瞬間！這3點吸共鳴

察覺自己「真的老了」的瞬間！這3點吸共鳴

小時候都希望趕快長大，可是一旦感覺自己真的不年輕，甚至開始變老，「發現自己老了」這件事情讓許多人總有特別多感觸。一名網友就在PTT的WomenTalk板上發問「什麼時候會發現自己老了？」說他現在已經沒辦法大口灌冰水。話題吸引其他人熱論，紛紛曝光「覺得自己好像真的老了」的瞬間。

第二件0元！小7再推振興優惠券

第二件0元！小7再推振興優惠券

YouTuber不營利只娛樂觀眾？網淚憶已故清流

YouTuber不營利只娛樂觀眾？網淚憶已故清流

「辦公室孤獨表」看你多邊緣！這等級慘炸

「辦公室孤獨表」看你多邊緣！這等級慘炸

若爆發戰爭「願意回營待命嗎」？網友揭關鍵

若爆發戰爭「願意回營待命嗎」？網友揭關鍵

關鍵字：

麥當勞現金抵用券麥當勞屈臣氏意舍酒店振興開箱文PTT

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

內褲聞精液味抓姦！「台灣第一男模」前女友跳樓亡

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

即／美國務卿宣布　香港不再自治

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

快訊／丫頭登記結婚了！

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

錢櫃「80人混戰」小模在其中　小護士一試愛上

進郵局沒戴口罩　女脫內褲戴頭上

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面