「麥當勞現金抵用券」開箱！使用規則曝光...他嘆：不用去搶　網秒懂笑了

▲現金抵用券6月3日可正式使用。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「連鎖速食霸主」麥當勞攜手屈臣氏、amba意舍酒店，推出總價值高達5300元的現金抵用券，從今（28）起至31日，發放限量250萬份，消息一出引發熱議。就有網友一早開箱，直言票券CP值普普，無須特地去搶，而網友看完也心領神回，紛紛吐槽「太沒誠意了吧！」

連續4天只要在麥當勞、屈臣氏實體門市消費，隨餐即附贈這本價值5300元的抵用券，內含200元麥當勞抵用金、100元屈臣氏抵用金、 2000元amba意舍酒店餐飲抵用金及3000元amba意舍酒店住宿抵用券，全台共250萬份，好康送完為止。

請繼續往下閱讀...

5300元抵用券懶人包：

●麥當勞

使用期限：6月3日-6月16日

使用規則：

10點半以前，單筆消費滿100元折10元

10點半以後，單筆消費滿200元折20元

●屈臣氏

使用期限：6月3日-6月30日

使用規則：單筆消費折扣後滿500元，折100元

●amba意舍酒店

餐廳部分

使用期限：6月3日-9月30日

使用規則：點特定雙人分享餐或四人分享餐，折1000元

住宿部分

使用期限：7月1日-2021年2月28日

使用規則：入住中房以上的房型，折1000元

▲網友分享心得。（圖／翻攝自PTT）

這名網友在PTT分享心得，針對麥當勞部分，他認為兩人吃比較能達標，而屈臣氏是當中最實用的，至於飯店部分，他去查了一下原價，覺得折完還是普普，況且國旅也是去台北以外的地方，「每間店的券量似乎不多，CP值普普，不用特意去搶。」

po文掀起熱烈回響，鄉民紛紛表示，「真的普通」、「嗯，有很大的進步空間，謝謝分享」、「我看這券根本不用搶吧」、「超沒誠意的」、「真的不用搶，我已經拿到兩本了」、「屈臣氏超多不能一起用CP值蠻低的」、「這真的是我ok，你先領了」、「早上也拿到一本，但真的覺得有點空虛」。

●好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

