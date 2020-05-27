　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

實測／「5300元現金抵用券」今晚12點就能領！麥當勞買18元冰淇淋也送

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼麥當勞5月28日開始發放異業結合5300元現金抵用券。（圖／記者屠惠剛攝）

▲麥當勞、屈臣氏、意舍酒店聯手推現金抵用券。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳涵茵／台北報導

速食店、藥妝店與飯店業者聯手推出「5300元現金抵用券」將於28日正式發放，全台限量250萬本，不限消費金額，買18元蛋捲冰淇淋也能獲贈一本，麥當勞將從凌晨12點開始發放，連續發放4日送完為止，6月3日正式使用。

▲▼麥當勞明天開始發放現金抵用券,麥當勞外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲麥當勞今晚凌晨12點連續四日發放現金抵用券。

5月28日至31日4天內限量發放，250萬本發完為止，在全台麥當勞、屈臣氏、意舍酒店不限消費金額，單筆消費就送一本現金抵用券，每本共17張現金折抵券，優惠總額5300元。民眾可重複領取，全台麥當勞374家餐廳、屈臣氏全台超過580家門市皆可領取。

現金抵用券則將於6月3日開放正式使用，各家業者有不同使用時間限制與規範，麥當勞可用現金抵用券共12張，內含10元4張、20元8張，總價值200元。於麥當勞早餐時段凡現金消費滿100元，即可使用1張10元抵用券，一般時段現金消費滿200元則可使用1張20元、滿400元可使用2張，以此類推。受訪民眾則表示：「現金抵用券不只可以買吃的，連買藥妝也可用很方便，住宿折抵應該就只有出去玩才會想用。」

▲▼麥當勞5月28日開始發放異業結合5300元現金抵用券。（圖／記者屠惠剛攝）

▲異業結合5300元現金抵用券。（圖／記者屠惠剛攝）

實際測試使用方式，只要點餐滿額200元向店員出示現金抵用券即可現折20元，不過提醒民眾，麥當勞部分百貨、商場及特殊餐廳不提供發放服務，也不可使用現金折抵券。

另外，屈臣氏消費滿500元可折抵100元部分商品不適用，另外，amba松山意舍酒店、西門町意舍酒店、台北中山意舍酒店從7月1日起至2021年2月28日入住指定房型可折抵現金1000元。2000元餐飲抵用金適用中山、松山店餐廳，可各使用1000元，不限消費金額直接可現抵，使用日期依券上說明為準。

►麥當勞、屈臣氏、意舍酒店明搶先發「5300元現金抵用券」！全台限量250萬本
►6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩「每卡限購50片」
►哪一杯還沒入手？「5月最新手搖飲」清單來了　好拍夢幻款、浮誇爆量款都有

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
下班課注意！雙北等17縣市大雨特報　慎防豪雨彈襲
上《飢餓》收視創新低…工作人員爆「電視台有說話」！蔡允潔哭了
6月起口罩自由販售！沈榮津：每片應會低於5元
他不吃不喝只吸空氣82年！印度「瑜伽神人」90歲高齡逝世
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】格蘭菲迪豈止15年　兩款經典系列全新包裝上市

實測／「5300元現金抵用券」今晚12點就能領！麥當勞買18元冰淇淋也送

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店「5300元現金抵用券」怎用？7大Q＆A一次掌握

阿一鮑魚米其林粽搶進網購　老字號名店可「自由配大組數」

誠品今年關8間店　董座吳旻潔：百貨高樓層已不是發展趨勢

影／麥當勞、屈臣氏、意舍酒店明搶先發「5300元現金抵用券」！全台限量250萬本

繼全台門市後⋯超夯迷客夏「大甲芋頭、伯爵紅茶拿鐵」鮮奶冰量販也開賣了

解悶旅遊搶便宜票券　住宿第2晚0元、台北澎湖來回機票買1送1

東森購物聯手阿一鮑魚、頂鮮擔仔麵　精選10大好粽預購開跑

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩「每卡限購50片」

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

以前從不碰貓！潔癖爸被收服... 每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

【廣編】格蘭菲迪豈止15年　兩款經典系列全新包裝上市

實測／「5300元現金抵用券」今晚12點就能領！麥當勞買18元冰淇淋也送

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店「5300元現金抵用券」怎用？7大Q＆A一次掌握

阿一鮑魚米其林粽搶進網購　老字號名店可「自由配大組數」

誠品今年關8間店　董座吳旻潔：百貨高樓層已不是發展趨勢

影／麥當勞、屈臣氏、意舍酒店明搶先發「5300元現金抵用券」！全台限量250萬本

繼全台門市後⋯超夯迷客夏「大甲芋頭、伯爵紅茶拿鐵」鮮奶冰量販也開賣了

解悶旅遊搶便宜票券　住宿第2晚0元、台北澎湖來回機票買1送1

東森購物聯手阿一鮑魚、頂鮮擔仔麵　精選10大好粽預購開跑

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩「每卡限購50片」

遭停止演藝活動！　手越祐也爆「不滿傑尼斯下重手」欲退社自立門戶

林榮基說「要一起保護台灣」：活在這個地方是有責任的

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

風田臉圓發福「2個月胖6公斤」　張文綺外景狂吃：我是女主持中最沒羞恥心的

伊能靜18歲兒「性感女裝照」被挖出！　清秀臉蛋登熱搜…網力挺小哈利：做自己

聲援香港雙城論壇生變？柯文哲：我個人主張繼續辦

俄人力挺「透明防護衣女護士」　大批女性學她這樣穿！

投資慘賠「股東反目」痛扁搶手機　男被帶到山區再打一次！簽下600萬本票

遭周玉蔻稱為頂新「門神」　羅智強求償千萬元再敗訴

少付9千多萬！就愛大直水岸　張忠謀加碼2億現金再買「西華富邦」

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

消費熱門新聞

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

麥當勞「5300元現金抵用券」怎麼用？「7大Q＆A」一次看

爸媽手刀衝這裡瘋搶育兒神器

台北澎湖來回機票買1送1　便宜票券先搶先贏

董座吳旻潔：誠品今年要關8間店

「5300現金抵用券」今晚12點開領

迷客夏大甲芋頭、伯爵紅茶拿鐵鮮奶冰量販也買得到了

好市多悄上架「吃得到整根KitKat」甜筒

保養品越擦皮膚越差　醫：原因出在成分上

限時6天開跑！超商冰美式、拿鐵買1送1

網購強打米其林粽子　推自由配大組數

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

小7花15元中千萬！3、4月發票中獎出爐

更多熱門

相關新聞

麥當勞「5300元現金抵用券」怎麼用？「7大Q＆A」一次看

麥當勞「5300元現金抵用券」怎麼用？「7大Q＆A」一次看

國內新冠肺炎疫情趨緩，行政院預計7月正式發放振興券，不過今（27）日人氣連鎖速食業者「麥當勞」搶先宣布攜手藥妝通路屈臣氏，以及amba意舍酒店推出全台限量250萬本的「5300元現金抵用券」，預計明日起至31日連續4天進行發放，《ETtoday新聞雲》整理出7大Q&A，民眾快來搶先掌握。

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

黑堡對決！麥當勞肯德基限定開賣

黑堡對決！麥當勞肯德基限定開賣

他約獄友持槍搶新莊屈臣氏　晚間收押

他約獄友持槍搶新莊屈臣氏　晚間收押

屈臣氏領口罩享美妝折價30元

屈臣氏領口罩享美妝折價30元

關鍵字：

現金抵用券麥當勞屈臣氏意舍酒店

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

櫃姐態度超差　刷卡見「螢幕上數字」臉色大變了

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝　拍肉片有更邪惡目的

霍建華0偽裝現身台北街頭

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

韓國瑜稱因豪雨「放棄休假」　謝震武一聽：慘了

舒子晨「撂黑衣人上門嗆聲」逼解約！監視器畫面曝

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面