實測／「5300元現金抵用券」今晚12點就能領！麥當勞買18元冰淇淋也送

▲麥當勞、屈臣氏、意舍酒店聯手推現金抵用券。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳涵茵／台北報導

速食店、藥妝店與飯店業者聯手推出「5300元現金抵用券」將於28日正式發放，全台限量250萬本，不限消費金額，買18元蛋捲冰淇淋也能獲贈一本，麥當勞將從凌晨12點開始發放，連續發放4日送完為止，6月3日正式使用。

▲麥當勞今晚凌晨12點連續四日發放現金抵用券。



5月28日至31日4天內限量發放，250萬本發完為止，在全台麥當勞、屈臣氏、意舍酒店不限消費金額，單筆消費就送一本現金抵用券，每本共17張現金折抵券，優惠總額5300元。民眾可重複領取，全台麥當勞374家餐廳、屈臣氏全台超過580家門市皆可領取。

現金抵用券則將於6月3日開放正式使用，各家業者有不同使用時間限制與規範，麥當勞可用現金抵用券共12張，內含10元4張、20元8張，總價值200元。於麥當勞早餐時段凡現金消費滿100元，即可使用1張10元抵用券，一般時段現金消費滿200元則可使用1張20元、滿400元可使用2張，以此類推。受訪民眾則表示：「現金抵用券不只可以買吃的，連買藥妝也可用很方便，住宿折抵應該就只有出去玩才會想用。」

▲異業結合5300元現金抵用券。（圖／記者屠惠剛攝）



實際測試使用方式，只要點餐滿額200元向店員出示現金抵用券即可現折20元，不過提醒民眾，麥當勞部分百貨、商場及特殊餐廳不提供發放服務，也不可使用現金折抵券。

另外，屈臣氏消費滿500元可折抵100元部分商品不適用，另外，amba松山意舍酒店、西門町意舍酒店、台北中山意舍酒店從7月1日起至2021年2月28日入住指定房型可折抵現金1000元。2000元餐飲抵用金適用中山、松山店餐廳，可各使用1000元，不限消費金額直接可現抵，使用日期依券上說明為準。

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