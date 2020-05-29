花蓮礦石稅案插隊過關！審查年限大幅調降為1年　每公噸維持70元

▲花蓮開徵礦石稅案29日經議會表決三讀通過。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣議會29日三讀修正通過攸關花蓮縣政府最大筆自有財源的「礦石開採景觀維護特別稅自治條例」，表決通過維持每公噸徵收新台幣70元，課徵年限從4年大幅降調為1年，縣府每年需重新提案由議會逐年審查。

花蓮縣政府發言人張逸華接受媒體聯訪表示，尊重議會合議制決定，課徵年限縮短確實有作業時間壓力，因為條例提出前，包含公聽會、草案預告等，通過後還要送中央備查，作業時間可能超過1年，如何配合議會決議每年提案，內部需再研議。也會一併提報中央政府，建議相關審核程序配合縮短。

花蓮縣政府自2016年7月1日開徵「礦石開採景觀維護特別稅」，原訂課徵年限4年，至今年6月底將到期，地方稅法通則規定，年限屆滿仍須繼續課徵者，應重行辦理；礦石稅每公噸70元，礦石稅收每年開徵約9.1億元。

此次縣府提案課徵年限維持4年，但花蓮縣議員提出為調整2年及1年意見，最後經議會表決，過半數議員同意課徵年限調整為1年。

第6條維持每公噸70元計徵也引起熱烈討論。地方稅務局長呂玉枝表示，花蓮礦產以大理石為大宗，主要提供水泥業者使用。105年制定條例時，水泥一公噸是2260元，精算後認為礦石稅70元不會太高，水泥業者可將成本內化。

另外，年徵9億元的礦石稅，多數留在縣庫，僅提撥5%分配給13鄉鎮市使用，其中礦區所在的秀林鄉占了65%，其餘鄉市每年才分到百來萬元，也有多位議員認為分配不公。財政處長劉台文說，依據財政紀律法，不能在條文中明訂分配比例，但可附帶決議，檢討並提高提撥鄉鎮市公所的比例。

全案獲議會通過後，須再送中央備查，約需一個月時程，若順利，其實仍趕得及在7月1日起接續開徵無空窗期及減收的衝擊。

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