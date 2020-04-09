超商買一大籃！結帳保持1m距離「插隊女趁機亂入」　她氣勢鎮壓…超痛快

▲超商結帳示意圖。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前公布，建議民眾社交距離「室外保持1公尺，室內間隔1.5公尺」。有女網友日前到超商排隊結帳，乖乖跟別人保持距離，沒想到卻被另一位女客人插隊，讓她超傻眼「保持一公尺距離不是讓妳來插隊的」。當下原PO一個氣勢鎮壓回去，讓其他人紛紛叫好。

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼文，「現在不是說排隊還是戶外人與人保持一公尺距離嗎？」但她到超商買東西、排隊結帳時，乖乖保持一公尺距離，卻被一個女客人插隊到前面。原PO相當傻眼，先是提醒對方「小姐妳插隊欸！」對方一開始就「裝皮皮、當作沒聽到」。

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原PO說當時她提著一大籃東西、重得要死，整個火上來，「不要以為妳這女的比我大隻我就怕妳！我就拉高嗓門說『小姐，大家都在排隊，憑什麼妳可以插隊！我跟前面的人保持距離不是讓妳來插隊的欸！』。」

這一喊，全部的人就都在看原PO和插隊女，「那女的都不怕丟臉了，我何必怕丟臉～況且我又沒錯」，最後原PO成功擊退插隊女，「最後那女的發現全部的人在看她，她就鼻子摸摸乖乖的滾去後面」，也直呼「保持一公尺距離不是讓妳來插隊的」。

看到貼文後，其他網友紛紛大呼痛快，「罵的好啊」、「幹得好！最討厭這種人」、「這樣處理就對了，讚」、「我也遇過，但還好店員眼尖直接先幫我結帳，保持一公尺距離有的人就是會故意裝不知道」、「我被插隊過，我直接不說話，再走去前面擠他的位置，那人就會不敢說話給你插回來。」

本站日前曾報導《好市多防疫2.0「客人乖乖站警戒線」：間距有種美感！網卻怨…一堆見縫插隊》，有女網友逛好市多，發現熟食區地上出現一條一條「警戒線」，繼撤下餐桌後，業者防疫升級2.0，讓原PO暖喊，「間距有種美感！」

▲好市多防疫「客人乖乖站警戒線」，但也會有插隊奧客。（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

但就有苦主抱怨，刻意保持距離，反而衍生插隊狀況一籮筐，「我就因為保持距離結帳而被插隊，唉…真不知到底是急什麼？」、「有碰過長輩不知道狀況，直接從空隙插隊的」、「我乖乖的站在線上，結果被一個帶小孩的媽媽給插隊」。

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