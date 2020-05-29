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戰車要被裁掉了　美國海軍陸戰隊砍掉7種職位

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▲▼ 。（圖／翻攝美國海軍陸戰隊官網）

▲美國海軍陸戰隊使用的M1A1戰車。（圖／翻攝美國海軍陸戰隊官網，下同）

記者黃聖庭／綜合外電報導

美國海軍陸戰隊為了因應2030年整體軍備規劃，裁撤原有7個軍職專長(Military Occupational Specialty, MOS)，項目以戰車兵、戰車維修與憲兵為主，有大約1300名士官兵收到通知。

根據Military.com網站報導，首波公布全面裁撤的職位編號有戰車兵（1812）、資深戰車士官（1869）、主力戰車維修／技術員（2146）、戰車軍官（1802）；縮小編制有憲兵（5803）、刑事調查官（5805）、軍械車輛維修人員（2110）。

▲▼ 。（圖／翻攝美國海軍陸戰隊官網）

美國海軍陸戰隊發言人表示，此次裁撤職位最多的是戰車兵421人，其次主力戰車維修員341人，憲兵308人，「我們承諾會有計畫與管理的方式處理後續，安排官兵在軍旅中的出路，方案包含整合至其他單位或提前退伍。」

根據報導，海軍陸戰隊中將史密斯(Eric Smith)說，「我們並不認為戰車沒有價值，他們在過去有著重大的貢獻，在伊拉克有大量使用這些裝備，但是現今海軍陸戰隊必須進行改組成我們需要的項目，例如遠程精確射擊。」

▲▼ 。（圖／翻攝美國海軍陸戰隊官網）

海軍陸戰隊指揮官伯格(David Berger)3月首次表示，海軍陸戰隊最終會停止使用戰車並裁撤3個步兵營，十年內減少約7％的兵力；這些經費將轉移到其他高科技的設備上，未來海軍陸戰隊還必須對抗中國大陸、俄羅斯、伊朗或其他國家。

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