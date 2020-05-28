影／F-35C起飛後低於甲板　險貼海面激起3層漣漪

▲F-35C日前在「林肯號」上進行整合測試 。（圖／翻攝自美國海軍網站）

實習記者崔子柔／綜合報導

日前網路上出現2段美國海軍F-35C戰機從航艦起飛的影片，但在起飛後並不是向上升，而是先降到甲板以下，幾乎快碰到海面才再向上飛。影片發布者表示這是在測試F-35C的最小彈射力。

根據RCAF_Pilot在instagram發布2段從不同視角拍攝影片，第一部從甲板上拍攝，F-35C以相當緩慢的加速度飛出跑道後，機身就低於甲板消失在畫面中，幾秒後才再度爬升。

在 Instagram 查看這則貼文 Mark Shular（@rcaf_pilot）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 23 日 下午 12:20 張貼

▲參與試驗的飛行員有顆強心臟。（影／翻攝自instagram／@rcaf_pilot）

第二部影片從艦首下方拍攝，F-35C在飛出跑道後幾乎貼於海面，重新向上時噴射的氣體也在水面上激起漣漪。

在 Instagram 查看這則貼文 Mark Shular（@rcaf_pilot）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 24 日 下午 1:44 張貼

▲F-35C的機翼比A型、B型都更大。（影／翻攝自instagram／@rcaf_pilot）

影片介紹中提到，這是在測試F-35C航艦彈射器安全發射需要的最小能量。戰機的後燃器在過程中都沒有開啟，也說明這確實是一種試驗。

F-35C為「海軍艦載型」戰機，只能和具備彈射器的航空母艦搭配使用，產量少、價格高，一架約為30多億台幣。不少網友看了影片都認為這實驗太冒險，「是看過最貴的一場賭博」、「掉下去一億（美元）就沒了」。